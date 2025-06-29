04:45, 29 Июнь 2025 | GMT +5
Борьба с дипфейками: Дания собирается ввести авторское право на внешность и голос
Министерство культуры Дании предложило закон, по которому внешность и голос граждан будут защищены авторским правом, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Это позволит требовать удаления дипфейков и добиваться компенсации. Закон не затронет сатиру и пародии, но запретит использование дипфейков без согласия, особенно в выступлениях артистов.
Штрафы грозят платформам, которые не удаляют фейки. Закон будет действовать только в Дании. Его поддерживает большинство парламента — 90% депутатов.
Поводом стали политические скандалы с дипфейками, включая поддельное видео с премьер-министром, а также попытки преследовать создателей порнографических дипфейков. Дания станет первой страной с таким законом.