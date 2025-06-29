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    04:45, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Борьба с дипфейками: Дания собирается ввести авторское право на внешность и голос

    Министерство культуры Дании предложило закон, по которому внешность и голос граждан будут защищены авторским правом, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Уголовную ответственность за дипфейки можно ввести в рамках законопроекта об ИИ — депутат Екатерина Смышляева
    Фото: freepik

    Это позволит требовать удаления дипфейков и добиваться компенсации. Закон не затронет сатиру и пародии, но запретит использование дипфейков без согласия, особенно в выступлениях артистов.

    Штрафы грозят платформам, которые не удаляют фейки. Закон будет действовать только в Дании. Его поддерживает большинство парламента — 90% депутатов.

    Поводом стали политические скандалы с дипфейками, включая поддельное видео с премьер-министром, а также попытки преследовать создателей порнографических дипфейков. Дания станет первой страной с таким законом.

    Теги:
    Дания Авторское право Искусственный интеллект
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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