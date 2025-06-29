Борьба с дипфейками: Дания собирается ввести авторское право на внешность и голос

Это позволит требовать удаления дипфейков и добиваться компенсации. Закон не затронет сатиру и пародии, но запретит использование дипфейков без согласия, особенно в выступлениях артистов.

Штрафы грозят платформам, которые не удаляют фейки. Закон будет действовать только в Дании. Его поддерживает большинство парламента — 90% депутатов.

Поводом стали политические скандалы с дипфейками, включая поддельное видео с премьер-министром, а также попытки преследовать создателей порнографических дипфейков. Дания станет первой страной с таким законом.