Борьбу с синтетическими наркотиками обсудили в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством министра внутренних дел Калмуханбета Касымова состоялось заседание межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заседании приняли участие руководители Комитета национальной безопасности, министерств обороны, информации и коммуникаций, здравоохранения культуры и спорта, иностранных дел, комитетов государственных доходов и финансового мониторинга Минфина, а также представители Национального банка, Центра судебной экспертизы Минюста и ТОО «QIWI Kazakhstan».

Обсуждены вопросы борьбы с распространением синтетических наркотиков, а также перспективы дальнейшего применения опиоидной заместительной терапии в лечении наркозависимых - потребителей инъекционных наркотиков.

Основной акцент сделан на пресечении распространения новых психоактивных веществ, использования в этих целях интернет-ресурсов, мессенджеров и электронных платежных систем.

Также обсуждены вопросы проведения судебно-химических экспертиз веществ, изымаемых в рамках досудебного расследования преступлений в сфере незаконного распространения наркотических средств.