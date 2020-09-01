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Борьбу с насилием обсудили эксперты в прямом эфире «Общественного монитора»

1 Сентября 2020 22:48
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Борьбу с насилием обсудили эксперты в прямом эфире «Общественного монитора»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Борьба с насилием стала главной темой прямого эфира на экспертной площадке «Общественный монитор», передает МИА «Казинформ».

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Гостями студии стали правозащитник Салтанат Турсынбекова, директор ОЮЛ «Интернет-Ассоциация Казахстана» Шавкат Сабиров, Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, председатель Совета по делам семьи, женщин и защите прав детей при партии «Nur Otan» Динара Закиева, заместитель председателя Альянса женских сил Казахстана Азиза Шужеева. Модератором выступил Мурат Абенов.

«Борьба с насилием - важнейшая задача для нашего общества, которая требует особого внимания. К сожалению, в последние годы такие факты появляются все чаще. При этом, многие случаи совершения насилия, независимо от пола или возраста жертвы, замалчиваются. Пострадавшие никому об этом не рассказывают, а даже если и пытаются, то дело редко доходит до суда», - обозначил направление обсуждения М.Абенов на своей странице в Facebook.

Участники эфира говорили о важном и актуальном. Среди поднятых вопросов - ужесточение наказания за насилие, деятельность кризисных центров , телефонов доверия для жертв, пострадавших от насилия, низкая цифровая грамотность среди родителей, учителей и детей, дов насилие через интернет, меры снижения семейно-бытового насилия, каковы механизмы противодействия буллингу и кибербуллингу. Кроме того, эксперты обсудили роль СМИ и соцсетей в профилактике насилия, а также использование «языка вражды» в их публикациях.



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