Борьбу с контрабандой ужесточают в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ — В Кыргызстане усиливают меры по борьбе с перемещением контрабандных товаров через государственную границу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Кыргызстана подписал указ «О мерах по борьбе с контрабандой и неучтенным ввозом грузов на территорию КР», направленный на усиление мер по защите интересов национальной экономики, борьбу с контрабандой и неучтенным ввозом товаров на территорию страны.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, согласно документу, вводится конфискация контрабандных товаров, а также транспортных средств, использованных для незаконного перемещения грузов в рамках торговли с третьими странами и государствами - членами Союза; усиливается контроль за транзитным потоком товаров с территории государств - членов ЕАЭС, следующих в третьи страны через государственную границу КР; внедряются специализированные места стоянки для транспортных средств импортеров, нарушивших нормы законодательства.

Фото: economist.kg