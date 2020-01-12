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вчера 16:05
Борьбу против пропаганды наркотиков начали в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде организовывают акцию по борьбе с пропагандой наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Начальник управления полиции Караганды полковник полиции Думан Кожахметов провел встречу с представителями маслихата, общественными помощниками, директорами колледжей и других представителей организаций образования города, волонтерами и представителями управления жилья по вопросам рекламы и пропаганды незаконных наркотиков.
«Работа полиции по охране общественного порядка и безопасности будет эффективна, если участие примут не только сотрудники ОВД, но и жители города. Только совместные усилия могут дать ожидаемый результат - стабильность криминогенной ситуации в городе», - сообщил Думан Кожахметов.
Заместитель начальника УП города Караганды подполковник полиции Рустам Кулькеев отметил, что на территории города Караганды проводится полная работа по предупреждению и ликвидации наркопреступлений.
Только в 2019 году было удалено более 900 граффити-записей и сайтов по продаже наркотических средств на стенах зданий и жилых домов, и выявлено около 264 рекламы.
Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на коллегии МВД РК отметил, что наркопреступность является проблемой всего общества на сегодняшний день.
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