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Борьбу против пропаганды наркотиков начали в Караганде

12 Января 2020 17:43
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Борьбу против пропаганды наркотиков начали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде организовывают акцию по борьбе с пропагандой наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Начальник управления полиции Караганды полковник полиции Думан Кожахметов провел встречу с представителями маслихата, общественными помощниками, директорами колледжей и других представителей организаций образования города, волонтерами и представителями управления жилья по вопросам рекламы и пропаганды незаконных наркотиков.


«Работа полиции по охране общественного порядка и безопасности будет эффективна, если участие примут не только сотрудники ОВД, но и жители города. Только совместные усилия могут дать ожидаемый результат - стабильность криминогенной ситуации в городе», - сообщил Думан Кожахметов.


Заместитель начальника УП города Караганды подполковник полиции Рустам Кулькеев отметил, что на территории города Караганды проводится полная работа по предупреждению и ликвидации наркопреступлений.


Только в 2019 году было удалено более 900 граффити-записей и сайтов по продаже наркотических средств на стенах зданий и жилых домов, и выявлено около 264 рекламы.

Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на коллегии МВД РК отметил, что наркопреступность является проблемой всего общества на сегодняшний день.



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Ключевые слова: Карагандинская область,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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