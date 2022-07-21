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Борьба за сахар продолжается в Караганде
21 Июля 2022 18:33

Борьба за сахар продолжается в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинских супермаркетах идет борьба за сахар. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В одном из супермаркетов города покупатели разгромили прилавки во время борьбы за сахар. Данную ситуацию прокомментировали в городском акимате.

«Н а сегодняшний день в связи с изменением логистических маршрутов имеют место задержки в поставках сахара в город, вследствие чего фиксируются перебои в его отгрузке в торговые объекты Караганды.

Кроме того, продолжается повышенный спрос на сахар со стороны населения.

Для большего охвата покупателей и предотвращения спекулятивной перепродажи администрацией ряда торговых объектов применяется практика установления ограничений на отпуск в одни руки товаров, пользующихся повышенным спросом.

В связи с чем, обращаемся к населению города не поддаваться панике и не скупать сахар в больших количествах без необходимости», - сообщили в акимате.


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Автор:
Корреспондент
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