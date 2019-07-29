Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Борьба с торговлей людьми: как Казахстан будет сотрудничать с ООН

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июля 2019, 17:03
Борьба с торговлей людьми: как Казахстан будет сотрудничать с ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел состоялась встреча министра Ерлана Тургумбаева с координатором Международной организации по миграции в Центральной Азии (Агентство ООН по миграции), главой миссии в Казахстане, Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане Деяном Кесеровичем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы поблагодарить Вас за ту работу в сфере миграции, которая была проведена в РК. За 7 лет пребывания в этой должности, Вы организовали хорошую работу МВД. Совместно с Вами мы пресекли много фактов торговли людьми, эксплуатации иностранных граждан. Также большая работа была проведена по установлению лиц без гражданства», - сказал Ерлан Тургумбаев на встрече в МВД.

В свою очередь, Деян Кесерович рассказал об основных направлениях совместной работы.

«Почему так важна внутренняя миграция? Потому что большая часть населения Казахстана живет в южных регионах. С другой стороны, есть ВВП, который нарабатывается на западе и на севере. В 30-ке развитых стран мира, куда стремится попасть Казахстан, внутренняя миграция составляет 20%. В Казахстане внутренняя миграция составляет лишь 5%», - сказал он.

Спикер также заверил, что работа по этнической миграции также не будет приостановлена.

В ходе встречи была отмечена успешная реализация трехгодичного межрегионального проекта «Борьба с торговлей людьми через противодействие вербовке посредством Интернета». Результаты проекта в МВД пообещали презентовать на заседании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми.

ООН   Права человека   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Что будет с имуществом Карима Масимова – ответ КНБ
Что будет с имуществом Карима Масимова – ответ КНБ