Борьба с ростом цен: что предлагает Агентство по защите и развитию конкуренции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК предложили ряд системных мер в проект «Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2022-2024 годы». Об этом сообщил председатель АЗРК РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях осуществления дальнейшей антиинфляционной работы Агентством будут продолжены антимонопольные меры, а именно проведение анализов, заключение антимонопольных комплаенсов, вынесение уведомлений, предписаний, назначение расследований», - сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства.

На 2022 год Агентством заложено проведение анализов на 26 товарных рынках, в том числе на основных потребительских рынках, таких как:

- оптовая и розничная реализации угля, электрической энергии, нефтепродуктов, товарного газа, установки приборов учета коммунальных услуг, услуг по проведению ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции, лекарственных средств, внутренних регулярных перевозок пассажиров воздушным транспортом, связи и прочее.

- монопольных групп с целью оценки воздействия их деятельности на сменяемые товарные рынки, экономической эффективности;

- частных и госоператоров на предмет их сокращения.

«Принятые меры по итогам комплексной работы позволят стабилизировать ситуацию на этих рынках. В целом, для борьбы с основными факторами роста цен, влияющих на волатильность уровня инфляции, Агентством предложен ряд системных мер в проект «Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2022-2024 годы», в рамках которого будет продолжена соответствующая работа», - отметил С. Жумангарин.

Ранее председатель Агентства сообщил , что в большинстве случаев цены на товары завышаются субъектами розничной торговли, в частности «магазинами у дома».