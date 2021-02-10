РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:10, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Борьба с «помогайками» ведется в управлении образования Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начали выявлять посредников, которые продают бесплатные места в детские сады. Ответственность грозит не только так называемым «помогайкам», но и заказчикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О мерах противодействия незаконным схемам рассказала руководитель Управления образования Гульсум Кожахметова на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

    «Государственные услуги в сфере дошкольного образования полностью автоматизированы. Для усиления профилактики коррупционных рисков все дошкольные организации переведены на единую платформу. Это позволяет контролировать посещаемость и распределение подушевого финансирования», - отметила спикер.

    Родители могут оценивать работу детских садов. На платформе предлагают поставить баллы за качество питания, безопасность ребёнка, профессионализм воспитателей. Для контроля за питанием внедрён модуль «Виртуальный склад + интеграция с электронными счетами-фактурами».

    Встать в очередь в детский сад и подать заявление можно через автоматизированный сервис «Индиго 24 КЗ» . В открытом доступе находится вся информация: списки очередников, наличие свободных мест.

    «Данные меры принимаются для того, чтобы исключить услуги «помогаек». Посредники ссылаются на некие связи и доступ к особым ресурсам, а на самом деле продают услуги, которые бесплатны. Мы начали выявлять таких людей. В уполномоченные органы направлены запросы на определение места жительства в отношении некоторых лиц. К ответственности будут привлекаться не только организаторы, но и заказчики», - заявила Гульсум Кожахметова.

    В Карагандинской области действуют 533 дошкольных организации, из которых 83 частной формы собственности.


    Теги:
    Образование Акимат Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Сегодня, 12:47
    Свыше 163 млн кибератак совершено на госресурсы Казахстана
    Сегодня, 12:40
    Расследование начато сразу же – глава КГА об авиакатастрофе в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!