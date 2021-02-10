Борьба с «помогайками» ведется в управлении образования Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начали выявлять посредников, которые продают бесплатные места в детские сады. Ответственность грозит не только так называемым «помогайкам», но и заказчикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О мерах противодействия незаконным схемам рассказала руководитель Управления образования Гульсум Кожахметова на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

«Государственные услуги в сфере дошкольного образования полностью автоматизированы. Для усиления профилактики коррупционных рисков все дошкольные организации переведены на единую платформу. Это позволяет контролировать посещаемость и распределение подушевого финансирования», - отметила спикер.

Родители могут оценивать работу детских садов. На платформе предлагают поставить баллы за качество питания, безопасность ребёнка, профессионализм воспитателей. Для контроля за питанием внедрён модуль «Виртуальный склад + интеграция с электронными счетами-фактурами».

Встать в очередь в детский сад и подать заявление можно через автоматизированный сервис «Индиго 24 КЗ» . В открытом доступе находится вся информация: списки очередников, наличие свободных мест.

«Данные меры принимаются для того, чтобы исключить услуги «помогаек». Посредники ссылаются на некие связи и доступ к особым ресурсам, а на самом деле продают услуги, которые бесплатны. Мы начали выявлять таких людей. В уполномоченные органы направлены запросы на определение места жительства в отношении некоторых лиц. К ответственности будут привлекаться не только организаторы, но и заказчики», - заявила Гульсум Кожахметова.

В Карагандинской области действуют 533 дошкольных организации, из которых 83 частной формы собственности.