Борьба с паводками в ЗКО: спасатели эвакуировали 149 человек

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия. Только за истекшие сутки на опасных участках набрано и уложено порядка 4 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 25 тысяч кубометров воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

По информации пресс-службы ДЧС Западно-Казахстанской области, в целом за период подготовки и борьбы с паводками набрано и уложено более 15 тысяч мешков с инертным материалом, откачано порядка 300 тысяч кубометров воды, вывезено более 300 тысяч кубометров снега, пробурено более 5 тысяч лунок, прорезано 65 тысяч квадратных метров льда.







Среди населения, проживающего в зоне вероятного подтопления, распространены информационные памятки по мерам безопасности и поведения при паводке. В целях предупреждения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и происшествий на мобильные телефоны граждан направляются СМС-сообщения о штормовом предупреждении.

Решением акимов города Уральск, Чингирлауского района, Бурлинского района и района Байтерек объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.

Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, включая представителей Казахавтодор и Казводхоз.

Открыт телефон горячей линии на базе областного и республиканского штаба (всего за сутки поступило 109 звонков информационного характера).

Продолжается круглосуточный мониторинг паводкоопасных населеннных пунктов, рек и озер в районах Байтерек, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском, Чингирлауском, Сырымском, Бурлинском районах.

С учетом ранее принятых превентивных мер по устройству специального канала по приему паводковых вод удалось избежать осложнения обстановки в п.Зачаганск в период прохождения талых вод при повышенном температурном фоне.







Вместе с тем только за неделю на территории Западно-Казахстанской области снежный покров сошел на 60% (с 76% до 16%).

Так, в результате резкого повышения температуры до +12 градусов и интенсивного таяния снега, произошел спуск большого количества талой воды с возвышенностей, что стало причиной подтопления 48 жилых домов в Бурлинском, Сырымском и Теректинском районах ЗКО. Жертв и пострадавших нет.

Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано 149 человек, отогнано в безопасные места порядка 300 голов сельскохозяйственных животных.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействовано более 800 человек личного состава спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД, Минобороны, включая дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей. В оперативных работах применяются более 200 единиц техники и более 100 водооткачивающих средств.

В целом, проведенные по Западно-Казахстанской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по возведению и укреплению дамб, защитных валов, устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, бурению лунок и резке льда на заторных участках рек области привели к минимизации паводковых угроз и не дают усугубиться обстановке в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона при максимальных показателях промерзания и высокого осеннего увлажнения грунта, толщины льда на реках и образования на поверхности почвы глубокого слоя ледяной корки.

Противопаводковые мероприятия продолжаются.