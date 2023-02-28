Борьба с паводками - ряд поручений дал Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году имеются большие риски паводка из-за значительного количества снега и сильного промерзания почвы. Поэтому акимам регионов необходимо активизировать вывоз снега. Такое поручение дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно прогнозам, в текущем году имеются большие риски паводка из-за значительного количества снега и сильного промерзания почвы. На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено более 11 млн кубометров снега. Вместе с тем, не во всех регионах эта работа проводится на должном уровне. Поэтому акимам регионов необходимо активизировать вывоз снега», - заявил в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Премьер-Министр отметил, что в текущем году к осложнению паводковой ситуаций в южных регионах страны привело отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов.

«В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях дренажные системы не справились с обильными осадками, местами они вообще отсутствовали. В Атырау из-за резкого таяния снега и обильных осадков произошло подтопление улиц города. Надо оперативно провести расчистку арыков, ливневой канализации, осуществить возведение временных земляных валов и дамб», - поручил глава Правительства.

Министерству индустрии и акимам регионов А. Смаилов поручил продолжить работу по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к пропуску повышенных объемов воды.

«Как отмечается в прогнозе Казгидромета, в марте ожидается выше нормы температура воздуха и количество осадков в южных и восточных регионах страны. К этому надо быть готовыми», - предупредил Премьер-Министр.

Также Алихан Смаилов поручил МЧС совместно с заинтересованными госорганами и акиматами, в рамках республиканского учения «Көктем-2023» отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации, подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения.

По словам Премьер-Министра, нужно определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема эвакуируемого населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных.

«Министерству экологии совместно с акимами регионов выработать меры по ремонту коммунальных, частных и бесхозяйных гидротехнических сооружений и, в случае необходимости, вынести на рассмотрение Водного совета вопрос их состояния и ремонта. С учетом мартовского прогноза Казгидромета необходимо откорректировать объемы наполнения водохранилищ и при необходимости принять меры по их заблаговременному и безопасному опорожнению. На республиканском уровне работает правительственная комиссия под руководством первого заместителя Премьер-Министра, которая держит ситуацию на контроле и оперативно реагирует на случаи осложнения паводков», - заявил глава Кабмина.