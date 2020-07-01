Борьба с отмыванием денег: микрофинансовые организации обязали предоставлять дополнительные сведения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление, обязывающее профессиональных участников рынка ценных бумаг и микрофинансовые организации предоставлять сведения о соблюдении ими законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Об этом председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала 30 июня на заседании Правительства.

«В 2017 году введено законодательное требование о том, что все расчеты между юридическими лицами по сделкам на сумму свыше тысячекратного размера минимального расчетного показателя должны осуществляться в безналичной форме. В апреле 2020 года Национальным Банком принято постановление, устанавливающее предельные размеры сумм снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов.

Для расширения безналичного оборота 25 июня текущего года Главой государства был подписан Закон по вопросам регулирования цифровых технологий, предусматривающий требование о необходимости расчетов по сделкам с недвижимым имуществом только в безналичной денежной форме. В рамках реализации указанных мер Агентством будет проводиться мониторинг соблюдения клиентами банков установленных норм по использованию наличных денег», - сказала глава Агентства.

М. Абылкасымова также сообщила, что основным барьером для онлайн открытия банковского счета было требование законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в виде обязательного присутствия клиента в отделении банка для идентификации и документального подтверждения персональных данных.

«Агентством данные требования пересмотрены, упрощен порядок дистанционной проверки клиентов. Теперь граждане могут открыть банковский счет без посещения отделений банков, используя для этого электронную цифровую подпись, средства биометрии либо реквизиты платежной карточки. На сегодня дистанционное открытие банковских счетов уже осуществляют 13 банков, на которые приходится 99% банковских счетов физических лиц. 90% банков предоставляют услуги через интернет и мобильный банкинг.

На начало 2020 года в обращении находится свыше 30 млн платежных карточек. За последние 5 лет количество онлайн транзакций выросло с 56 млн до 992 млн операций, а объем операций с использованием интернет-ресурсов и мобильных телефонов за 2019 год достиг 8,1 трлн тенге», - сказала М. Абылкасымова.

Кроме этого, по словам М. Абылкасымовой, Казахстан, являясь участником Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), несет обязательства по соблюдению международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма всеми субъектами финансового рынка.

«В настоящее время данные требования и стандарты в полной мере соблюдаются банками и страховыми организациями, тогда как деятельность микрофинансовых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг не была урегулирована. В этой связи Агентством принято постановление, обязывающее профессиональных участников рынка ценных бумаг и микрофинансовые организации представлять сведения о соблюдении ими законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», - пояснила глава Агентства.

По данным М. Абылкасымовой, за январь-май 2020 года по фактам нарушений требований законодательства по противодействию отмыванию денег и терроризму (ПОДФТ), Агентством в отношении банков составлен 81 протокол об административном правонарушении, наложены штрафы в общей сумме 6 400 МРП, в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг составлено 77 протоколов и наложены штрафы в общей сумме 9 181 МРП, в отношении страховых организаций составлено 37 протоколов об административных правонарушениях.

Для усиления межведомственной координации и всестороннего надзора разработано трехстороннее Соглашение между Комитетом финансового мониторинга, Агентством и Национальным Банком.