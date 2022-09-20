20 Сентября 2022, 15:55

Борьба с олигополией на таможне: с 7 операторов взыскано около 60 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов продолжает изучение актов Правительства и судебных решений, в том числе о приватизации и отчуждении государственных активов в пользу олигополий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Как сообщил официальный представитель комиссии Зеин Алипбек, по некоторым из них уже есть результаты вследствие принятых мер.

«По результатам проведенной Генеральной прокуратурой проверки 10 уполномоченным экономическим операторам доначислены таможенные платежи и налоги на 107 млрд тенге. В августе т.г. 6 операторами (ТОО «Almobi Group», «Ехpress Кеден Сервис», «Group of the companies TDA», «Ai-To Progress», Global Logistics Ved» и «TL NIKA кеден») в бюджет возмещено 2,7 млрд тенге. Благодаря принятым мерам Антикоррупционной службы в рамках расследования в отношении оператора ТОО «Тех Альянс» со 2 по 15 сентября т.г. взыскано 56,9 млрд тенге. Сумма поступила в бюджет», - привел данные Зеин Алипбек.

Кроме того, в доход государства по акту надзора взыскан ущерб с ТОО «СП КазГерСтрой» в размере 330 млн тенге за невыполненные обязательства перед акиматом Целиноградского района Акмолинской области. На баланс акимата СКО возвращено государственное имущество КГУ «Лесное хозяйство Кызылжарское», незаконно отчужденное в пользу ИП «TranscomLTD» за 149 млн тенге. Договор купли-продажи был расторгнут.

Напомним, Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов была создана по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Ее возглавил генеральный прокурор РК Берик Асылов, в состав вошли первые руководители задействованных правоохранительных, центральных исполнительных органов и ведомств.