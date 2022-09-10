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Борьба с наркотиками: 4 тонны серной кислоты изъяли у жамбылского завода

Автор:  
Галина Скрипник
10 Сентября 2022, 11:50
Борьба с наркотиками: 4 тонны серной кислоты изъяли у жамбылского завода

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» подвели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Широкомасштабная республиканская акция по противодействию сбыту наркотических веществ из Шуской долины по регионам Казахстана проводилась с 5 по 9 сентября.

Всего за время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» полицейские проверили 30 аптек, две поликлиники, три лечебных учреждения, одну организацию и один завод в Жамбылской области.

«За три дня сотрудники правоохранительных органов выявили 33 факта правонарушений, связанных с наркотиками, - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков. - Из них пять преступлений - уголовные. Больше всего фактов употребления наркотиков в общественных местах, незаконного хранения и контрабанды. Административные правонарушения чаще всего совершались по факту нарушения правил фармацевтической деятельности и технических требований в сфере оборота наркотических средств».

По информации спикера, на одном из заводов Жамбылской области проверка обнаружила и изъяла четыре тонны прекурсора «серной кислоты». Это вещество является составным компонентом при производстве тяжелых видов наркотиков.

По данному факту составлен административный протокол по статье 427 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Всего за три дня оперативно-профилактического мероприятия изъято из незаконного оборота около 32 кг различных наркотических веществ.

Как сообщалось ранее, по области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» для пресечения наркотрафика из предпесковых зон Шуского района. Сотрудники полиции выявляют и пресекают факты заготовки и вывоза наркотиков.

В операции «Карасора-2022» задействовано 140 служебно-розыскных собак, они помогли выявить более 100 наркопреступлений в Шуской долине. Всего с начала операции уничтожено более 107 тонн дикорастущей конопли.


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