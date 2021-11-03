Борьба с мусором – сортировочные пункты загружены только на 40%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Абилфас Хамедов поднял проблему борьбы с бытовыми отходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из проблем является сортировка и переработка твердых бытовых отходов и строительного мусора. Ежегодно в Казахстане образуется 5 млн. тонн твердых бытовых отходов, но сортировочные пункты при этом загружены только на 40%. Предприятия-переработчики готовы принять больше сырья, но для этого твердые бытовые отходы должны пройти систему раздельного сбора, которая сейчас в Казахстане практически отсутствует. А строительный мусор не перерабатывается, а утилизируется путем засыпки оврагов и котлованов», - сказал Абилфас Хамедов в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его мнению, установка специальных контейнеров для разных типов отходов позволила бы упростить раздельный сбор мусора и уменьшило бы затраты на вторичную переработку.

«Как известно, в Казахстане имеется 3030 полигонов, из них только 600 полигонов твердых бытовых отходов соответствуют экологическим и санитарным нормам. Есть также случаи возгорания на полигонах страны – на сегодняшний день 90 процентов всех полигонов твердых бытовых отходов подверглись неконтролируемому возгоранию. Либо происходят поджоги как метод утилизации, при котором затрачиваются немалые государственные средства и наносится непоправимый вред здоровью людей. Все эти последствия усложняют и в ближайшее время усугубят без этого имеющие экологические проблемы», - отметил депутат.

Он констатировал, что твердые бытовые отходы сортируются и перерабатываются на заводах в городах Нур-Султан, Шымкент и Жанаозен, а также на 218 предприятиях малого и среднего бизнеса. Остальные полигоны либо стихийные, либо организованные, но в них не сортируются отходы, так как нет заводов по сортировке и переработке отходов.

«В регионах отсутствует соответствующая инфраструктура по переработке мусора. Основой этой проблемы является отсутствие земельного участка, подходящего для полигона. Все участки для проектирования полигонов выкуплены под другим видом целевого назначения, и местные исполнительные органы отказывают изменению целевого назначения. Также причиной накопления столь большого количества отходов являются многочисленные согласования для получения разрешительных документов, на которые уходит не один год», - заявил мажилисмен.

«И даже после согласования соответствующего земельного участка в государственных органах, через определенное время местные исполнительные органы умудряются выдать государственные акты на прилегающую часть территории под индивидуальное жилое строение. После этого размещение полигонов становится несоответствующим с требованиями экологических и санитарных норм. Только при появлении СМИ чиновники начинают реагировать и с одной стихийной свалки вывозят мусор в другую, считая, что тем самым решили проблему. А проблема усугубляется далее до следующего репортажа, либо до массового обращения жителей, после чего обещают либо убрать, либо засыпают грунтом. Все это продолжает наносить урон экологии, как почве и природе, так и населению», - заключил А. Хамедов.