Борьба с лесными пожарами ведется ненадлежащим образом – прокуратура ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане борьба с лесными пожарами и посадка саженцев ведутся ненадлежащим образом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областную прокуратуру.

В прокуратуре прошло заседание Координационного совета по соблюдению лесного законодательства и принимаемым мерам в сфере охраны, защиты, пользования лесным фондом.

В ходе встречи стало известно, что за три года в ВКО произошло более 500 возгораний, сгорело 33,5 тысячи куб.м. древесины. Проверка показала, что работа по борьбе с лесными пожарами в резервате, где зарегистрировано 90% всех возгораний, организована ненадлежащим образом. Несмотря на то, что в лесничествах наблюдалась острая нехватка противопожарной техники и инвентаря, необходимых мер по их приобретению не принимались.

«Проблемным вопросом является и незаконная вырубка деревьев. Динамика досудебных расследований свидетельствует о тенденции роста, за 2017-2019 годы в области зарегистрировано 382 правонарушения (2017 г.– 125, 2018 г. – 151, 2019 г. - 106). Только за время настоящей проверки выявлено 15 фактов незаконной рубки, в том числе совершенные самими работниками лесных хозяйств. Способствует этому и заниженная сумма ущерба, в связи с чем требуется пересмотр методики его исчисления на основе опыта зарубежных стран. Отмечена необходимость улучшения работы по выявлению фактов умышленного уничтожения лесов», - сообщили в прокуратуре области.

Ненадлежащим образом ведется и воспроизводство лесных массивов. Не только лесопользователи нарушают договорные обязательства по высадке саженцев, но и сами лесхозы «Семей орманы» не восстанавливают лес достаточным образом. Так, за обсуждаемый период вместо положенных 20 тысяч га высажено лишь 9,8 тысячи га. Резерват в свою очередь ссылается на нехватку лесных питомников и теплиц, спецтехники и рабочей силы. Аналогичная ситуация по воспроизводству складывается и в лесохозяйствах, подведомственных управлению природных ресурсов, где также не выполнен план по посадкам.

По результатам заседания уполномоченным органам рекомендовано принять исчерпывающие меры по устранению нарушений законности, провести профилактические мероприятия по пресечению фактов уничтожения и повреждения лесов, прокурорам поручено усилить надзор. Решено также направить в вышестоящие органы предложения о внесении изменений в действующее законодательство в части усиления ответственности за аналогичные правонарушения.

К слову, в Восточном Казахстане площадь лесного фонда составляет 3,7 млн га. Это земли государственного лесного фонда, РГУ «ГЛПР «Семей орманы»» и особо охраняемые природные территории (национальные парки и заповедники).