Борьба с коррупцией: на каких госслужащих чаще всего жалуются казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, в отношении кого чаще всего поступали сообщения о коррупции от граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большинство обращений поступали на неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел, сотрудников акиматов, сфер образования, здравоохранения, таможенных органов и налоговиков», - сообщил Данияр Бигайдаров во время онлайн брифинга.

В целом, по его словам, граждане сообщают о различных фактах, таких как дача взяток, получение взяток, вымогательство взяток при выдаче различных документов.

«В основном граждане дают взятки, чтобы решить свой личный мелкий вопрос. Например, совершил ДТП, нарушил правила дорожного движения и так далее. Люди хотят дать взятку, избежать штрафа , например, в 25 тыс. тенге, а в итоге несут ответственность в виде миллионного штрафа или уголовную ответственность», - заключил спикер.

Ранее Д.Бигайдаров рассказал о суммах материальных поощрений за сообщения о фактах коррупции, выплаченных в 2017-2020 годах. В нынешнем году эта сумма равна порядка 14 млн тенге, поощрены были 90 человек.







