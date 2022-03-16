Борьба с коронавирусом, вакцинация населения: что делается в рамках поручений Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию здравоохранения. Пандемия коронавируса еще не отступила, в стране активно принимаются меры по борьбе с распространением инфекции. Президент в своем прошлогоднем Послании народу Казахстана от 1 сентября отмечал важность приобретения бустерных вакцин, также поручил ускорить приобретение вакцин, зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения. На текущий момент казахстанцы активно получают третью дозу вакцин - ревакцинацию, закуплена американская вакцина Pfizer, Минздравом ведется работа по регистрации отечественной вакцины в ВОЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Борьба с коронавирусом

«Коронавирус стал серьезным испытанием для системы здравоохранения. Охватившая мир эпидемия не отступает. Каждый день заболевают тысячи наших сограждан, многие уходят из жизни. С первых дней пандемии мы без промедления приняли меры для борьбы с распространением инфекции», - говорил в прошлогоднем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На сегодня в Казахстане эпидемиологическая ситуация стабилизовалась. Об этом свидетельствуют меры по ослаблению карантинных мер. Накануне Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан было принято решение отменить: на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска: обязательное использование мобильного приложения «Ashyq»; требования к соблюдению социальной дистанции; обязательную термометрию. Также отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, на сегодня отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, ежедневно регистрируется до 100 случаев.

«Для оказания своевременной медицинской помощи в городах в кратчайшие сроки построены 16 модульных и реконструированы 3 инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации. Введены в эксплуатацию 64 кислородных станции, закуплено более 3-х тысяч аппаратов ИВЛ. 185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием. Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1 367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных медицинских комплексов. В 184 лабораториях страны проводятся ПЦР диагностика коронавирусной инфекции, с начала пандемии в республике проведено более 22 млн исследований», - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Поручения Главы государства по вакцинации населения

В рамках поручения Главы государства усиливаются темпы вакцинации и ревакцинации граждан.

В своем Послании от 1 сентября 2021 года Касым-Жомарт Токаев отмечал, что стране важно закупить бустерные вакцины, ускорить приобретение вакцин, зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения.

Отметим, что по последним официальным данным, на 15 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 426 486 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 078 226 человек. Ревакцинировано 3 001 412 человек.

10 ноября 2021 года по поручению Главы государства осуществлены поставки в Казахстан первой партии вакцины Pfizer против COVID-19, одобренной ВОЗ. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech. Таким образом, Pfizer стал шестой вакциной, зарегистрированной в Казахстане.

На сегодня вакцина Comirnaty Pfizer используется для вакцинации подростков в возрасте 12-18 лет, беременных, кормящих женщин, для ревакцинации беременных. В январе текущего года согласно постановлению главного государственного санврача Comirnaty Pfizer разрешили для ревакцинации лиц старше 60 лет.

На территории Казахстана для вакцинации населения применялись следующие вакцины: «QazVac», «Спутник V», «Hayat-Vax», «СоronaVac», «Sinopharm», «Спутник лайт».

Недавно стало известно, что казахстанский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Препарат, разработанный для ревакцинации в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане еще в середине прошлого года. Ее доказанная эффективность составляет 79,4 % с 28-го дня после применения.

21 января на склад Управления общественного здравоохранения акимата столицы доставили векторную вакцину «Спутник Лайт», первая партия составила в количестве 10 тысяч доз. Тем временем 22 января во всех поликлиниках вышеназванная вакцина стала доступна и для ревакцинации жителей города Алматы.

Что делается, чтобы ускорить регистрацию QazVac в ВОЗ

Как известно, Глава государства поручил ускорить регистрацию вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения.

«Казахстан – одно из немногих государств, выпустивших собственную вакцину против коронавируса. Мы не сомневаемся в эффективности и безопасности нашего препарата QazVac, к которому уже проявляют интерес другие страны», - подчеркивал в своем прошлогоднем Послании Касым-Жомарт Токаев.

В феврале этого года министр здравоохранения РК Ажар Гиният проинформировала о предпринимаемых ведомством мерах касательно признания отечественного препарата «QazVac» ВОЗ и фармацевтическими администрациями ведущих стран мира.

Как отметила министр, государственными органами в соответствии с утвержденной Дорожной картой по достижению 3 уровня зрелости Бенчмаркинга ВОЗ национальным регулятором продолжается работа по регистрации отечественной вакцины «QazVac» в ВОЗ».

В 2021 году проведено несколько раундов консультаций и переговоров с американской стороной и представителями ВОЗ по обсуждению вопросов оказания содействия США в регистрации вакцины «QazVac» в ВОЗ. Проведено 5 совещаний в формате видеоконференцсвязи на уровне заместителей Премьер-Министра, министра иностранных дел и экспертного уровня. Утверждена Дорожная карта по сотрудничеству с США в рамках регистрации вакцины «QazVac» в ВОЗ, создана рабочая группа с участием представителей заинтересованных госорганов и организаций, Посольства США в РК, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), USAID и других. Американская сторона выразила готовность оказать содействие Казахстану в регистрации вакцины «QazVac» в ВОЗ.

По сведениям главы Минздрава, очередные консультации с Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий миссии ВОЗ проходили в феврале 2022 года в онлайн-формате.

По сообщению, в зависимости от прогресса в выполнении рекомендаций ВОЗ, группа экспертов ВОЗ расширенного формата (около 15 человек) для присуждения уровня зрелости может быть направлена в РК в 3 квартале 2022 года. Таким образом, 3-й уровень зрелости может быть достигнут уже в 2022 году, в случае полного выполнения всех рекомендаций ВОЗ.

«В ходе консультации представителями ВОЗ отмечена необходимость направления итогов третьей фазы клинических испытаний для продвижения регистрации отечественной вакцины «QazVac» в ВОЗ. Кроме того, представители ВОЗ отметили возможность реализации альтернативного варианта подачи заявки на регистрацию «QazVac» в ВОЗ, суть которого заключается в совместной подаче заявки на регистрацию в ВОЗ со странами, соответствующими всем требованиям ВОЗ, но не имеющими собственной вакцины (страны ЕС, Канада, Швейцария, Южная Корея, Турция, Япония, Арабские Эмираты, Катар, Индонезия, Сербия, Таиланд, Вьетнам). Сопутствующими рисками и недостатками данного варианта может стать требование страны-партнера о передаче технологии, финансирования клинических исследований и расходов, связанных с регистрацией вакцины в стране и в ВОЗ», - прокомментировала Ажар Гиният.