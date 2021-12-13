Борьба с коронавирусом: на надбавки столичным медработникам направлено 18,79 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев текущего года финансирование мероприятий в рамках борьбы с КВИ в столице составило 42,6 млрд тенге, в том числе на надбавки медицинским работникам было направлено 18,79 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Коронавирусная инфекция опасна для переболевших постковидными осложнениями. Фонд всячески поддерживает развитие реабилитации в стране, в том числе постковидной, которая позволяет предупредить на ранних стадиях развитие опасных хронических заболеваний.

«Медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии жители столицы получают бесплатно вне зависимости от статуса в Фонде социального медицинского страхования.

По г.Нур-Султан за 11 месяцев 2021 года финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией составило 42,6 млрд тенге», - сообщил директор филиала Фонда медстрахования по г. Нур-Султан Н.Кабдыкапаров.

В том числе:

- на надбавки медицинским работникам – 18,79 млрд тенге;

- на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ – 18,76 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 51,2 тысяч человек;

- на медицинскую помощь в рамках стационара на дому по предотвращению распространения КВИ – 2,3 млн тенге, пролечено 73 человек;

- на услуги ПЦР диагностики – 4,06 млрд тенге, проведено 620 тысяч ПЦР-тестов;

- на выезды мобильных бригад – 1,03 млрд тенге, проведено 179,4 тысяч выездов.

Напомним, пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмонией средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой, могут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Причем, вне зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Направление на медицинскую реабилитацию выдают по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога.

Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни.

Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. При возникновении вопросов можно оставить обращение в Фонд через:

мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграм-бот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт Фонда fms.kz.

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