Борьба с коронавирусом: акиматы подали заявки на закуп дефицитных лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматы подали заявки на закуп дефицитных лекарств против коронавируса. Об этом сообщил председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения возникновения ситуации, аналогичной летнему ажиотажу среди населения республики и в связи с нехваткой лекарств в розничной сети, Правительство РК наделило Единого дистрибьютора функцией по оптовому закупу лекарственных средств для последующей реализации в розничной сети по предельным ценам», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, такой функционал СК-Фармация определен только на время карантина и только в отношении препаратов, входящих в протокол лечения КВИ (33 позиции).

«Наименования лекарств к закупу определил уполномоченный орган, на основании рекомендаций Формулярной комиссии РК. Акиматами к возможной новой волне КВИ и во избежание дефицита препаратов в розничных аптеках поданы заявки на портале Единого дистрибьютора по 33 дефицитным наименованиям лекарственных препаратов на сумму 3,1 млрд. тенге (2-х месячная потребность)», - отметил спикер.

«Объем формируется на операционных складах Единого дистрибьютора в 17 регионах согласно заявке акиматов. Регионами за подписью заместителей акимов подана сеть розничных аптек в количестве 1 163 аптеки, имеющие филиальную сеть в удаленных районах, через которые будет осуществлена интервенция. Таким образом, на основании разнарядки регионов в случае дефицита товаров в розничной сети аптек будет начата отгрузка», - заключил Е. Искалиев.