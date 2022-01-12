Борьба с коронавирусной инфекцией будет продолжена - Ажар Гиният
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила, что борьба с коронавирусной инфекцией будет продолжена в Казахстане в рамках поручения Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По поручению Главы государства борьба с коронавирусной инфекцией будет продолжена. Первое, в целях оказания эффективной медицинской помощи пациентам с КВИ будет продолжена работа организаций ПМСП с обеспечением своевременной диагностики и амбулаторного лечения. Второе, на сегодняшний день развернуто более 14 тысяч коек, в стране имеется готовность развернуть дополнительно до 50 тысяч инфекционных коек. Третье, с учетом международного опыта будет изучена эффективность новых препаратов для дальнейшего внедрения в клинические протоколы диагностики и лечения КВИ», - сказала глава Минздрава в ходе заседания Правительства.
Также по словам министра, будет продолжена вакцинация и ревакцинация населения. Для этого будут приняты меры по дополнительному закупу 6,5 млн доз вакцин.
«С учетом складывающейся эпидситуации будут оперативно вводиться дополнительные ограничительные меры как внутри страны, так и на государственной границе», - заявила Ажар Гиният.
Ранее в Минздраве заявили, что в Казахстане заболеваемость за последние две недели увеличилась на 41%. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции резко ухудшилась.
Министр здравоохранения также пояснила, с чем связано ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
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