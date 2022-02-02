Борьба с допингом: метод забора «сухой крови» впервые официально применят на зимних Играх в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый метод тестирования спортсменов на вероятное употребление допинга, основанный на анализе «сухой крови», впервые официально и в полном объеме будет применен на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом в среду на пресс-конференции заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, передает МИА «Казинформ».

По его словам, внедрение нового метода тестирования на пятна сухой крови на зимних Олимпийских играх в Пекине служит важным событием в развитии антидопингового движения. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами забора проб.

Представители WADA считают, что метод «сухой крови» упрощает процедуру сбора и транспортировки образов биоматериала, а также имеет меньшую степень вмешательства в организм спортсменов, чем обычные методы забора проб.

В качестве эксперимента метод забора «сухой крови» был применен во время летних Олимпийских игр в Токио. Метод тестирования на пятна сухой крови был разработан Всемирным антидопинговым агентством в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) и национальными антидопинговыми организациями США, КНР, Японии, Швейцарии и Австралии.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.