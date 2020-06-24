Борьба с домашним насилием касается каждого из нас – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева подвела итоги круглого стола, посвященного теме бытового насилия, отметив, что борьба с этим явлением касается каждого из нас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меня очень радует то, что фактически все участники круглого стола высказали единую готовность работать совместно над совершенствованием, не только в рамках обсуждаемого законопроекта, но и в целом работы по данному направлению. Все отметили важность системной работы и объединенных усилий – здесь и гражданское общество, и здесь все госорганы. Целый комплекс проблемных вопросов подняла Динара Ботаевна (Дина Тансари, прим. ред), полагаю, что они все требуют отдельного рассмотрения», - сказала Аида Балаева.

По ее словам здесь Министерство информации и общественного развития будет активно сотрудничать со всеми НПО для возможности дальнейшего более детального обсуждения проблемы.

«Это и вопросы совершенствования госсоцзаказа – здесь очень много вопросов и нареканий, поэтому это требует того, чтобы мы сели за стол переговоров, отметили все проблемные стороны этого направления и пришли к единому мнению. Потому что важен социальный и мультипликативный эффект тех финансовых средств, которые мы вкладываем, они должны приносить реальную помощь», - отметила министр.

«Не зря формируется госсоцзаказ, государство направляет эти средства именно на услуги НПО с целью решения тех или иных вопросов. Здесь много проблемных вопросов, поэтому мы к этой теме отдельно вернемся. Соответственно нужно также анализировать эффективность тех отдельных проектов, которые уже реализуются или были реализованы. Если вернуться к теме бытового насилия, здесь ситуация осложняется тем, что каждый случай бытового насилия уникален. Была затронута деятельность кризисных центров – на мой взгляд, пора анализировать регламент их работы», - заключила А. Балаева.

Ранее министр информации и общественного развития РК Аида Балаева сообщила о том, что в период карантина в Казахстане число случаев домашнего насилия выросло на 20 %.

А председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев в ходе круглого стола сообщил о том, что во время самоизоляции к административной ответственности за противоправные деяния в сфере семейно-бытовых отношений привлечено свыше 7,5 тысяч правонарушителей.