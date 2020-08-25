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Борьба с COVID-19: работу ситуационного центра усилят в Нур-Султане

25 Августа 2020 15:47
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Борьба с COVID-19: работу ситуационного центра усилят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане продолжается работа по усилению деятельности ситуационного центра, который в период пандемии равномерно распределял пациентов с КВИ и пневмонией по стационарам города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Сегодня с работой центра ознакомились первый вице-министр, и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, вице-министры МЦРИАП и МВД РК Аблайхан Оспанов, Серик Сарсенов, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев. Во время встречи также обсуждены развитие и внедрение цифровых технологий, которые помогут в борьбе с COVID-19.

«В пик пандемии количество вызовов на станцию скорой помощи увеличилось в три раза, с 1 тыс. до 3 тыс. в сутки, обращений в 4 раза – до 4 тыс. в сутки. Ранее на базе станции скорой помощи был зал совещаний, мы его переделали под ситуационный и контакт-центры. Открытие данных центров позволило нам не только снизить нагрузку на станцию скорой медпомощи, но и оперативнее и слаженнее оказывать помощь обратившимся – здесь очень важно правильно распределять потоки пациентов. Также ситуационный центр позволяет оказывать эффективное взаимодействие между медорганизациями в период пандемии COVID-19. Впереди - сезон ОРВИ, сам вирус никуда не ушёл. Будем и дальше продолжать работу по усилению работы ситуационного центра, колл-центров и т.д.», – подчеркнул аким столицы Алтай Кульгинов.

Также сегодня представители госорганов и нацкомпании обсудили вопросы по развитию работы единой дежурно-диспетчерской связи 112.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Цифровой Казахстан   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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