Борьба с COVID-19: как пережила год пандемии Карагандинская область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Год назад в стране было объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Первые же случаи заражения коронавирусной инфекцией в Карагандинской области были зарегистрированы 18 марта. Это были пассажиры самолёта Минск - Нур-Султан, совершившего посадку в Караганде из-за сложностей в столице. С чего всё начиналось и как шла борьба с распространением COVID-19 в регионе, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Превентивные меры в борьбе с вирусной угрозой начались уже в январе. Был создан региональный штаб во главе с заместителем акима области. Разработан комплекс профилактических мероприятий. Медработники прошли обучение по действиям на случай выявления коронавируса. В области подготовили провизорные и карантинные госпитали.

15 марта в стране указом Главы государства был введён режим ЧП. На особый режим несения службы перешли полицейские.

Строгие ограничительные меры были введены постановлением главного государственного санитарного врача области. С 20 марта прекратили работу крупные торговые дома, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры, организации внешкольного дополнительного образования и другие заведения. Магазины и супермаркеты перешли на сокращённый рабочий день - с 10.00 до 20.00.

С 30 марта из-за ситуации с коронавирусной инфекцией был введён карантин в пяти городах области: Караганде, Сарани, Шахтинске, Абае и Темиртау. На тот момент в областном центре выявили семь заболевших COVID-19. Учитывая, что многие жители городов-спутников ежедневно приезжают в Караганду на работу и по прочим делам, решили расширить зону карантина.

Большие усилия направили на предотвращение эпидемии. В области значительно укрепили материальную базу инфекционной и санитарной служб. Значительно увеличили бюджет здравоохранения. В области созданы 288 мобильных поликлинических бригад. Приобретены дополнительно 122 легковых автомобиля. Получено 60 реанимобилей (РБК-лизинг). Обновлен парк санитарного автотранспорта скорой помощи. 9 передвижных медкомплексов подготовлены для работы в отдаленных селах .

Большое внимание уделено оперативному вирусологическому обследованию. В области функционирует 11 ПЦР-лабораторий, в т.ч. частных и в рамках ГЧП, общей мощностью 10, 6 тысяч исследований в сутки.

В области открылись дополнительные лаборатории, выполняющие ПЦР-тесты. В результате общая мощность составила порядка 11 тысяч исследований в сутки.

Пополнили запас лекарств для аптек, больниц и поликлиник. В области сформировали стабфонд наиболее востребованных лекарственных препаратов на 1 млрд тенге. Пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учёте, обеспечили необходимыми медикаментами на три месяца вперёд.

В 2020 году коечный фонд для лечения заражённых инфекцией увеличился в три раза. За весь период было создано 45 госпиталей. В Жезказгане построили новый модульный госпиталь на 200 коек. В городах и районах отремонтировали и оснастили новым оборудованием инфекционные стационары.

Улучшили медицинскую инфраструктуру. Следуя принципу BizBirgemiz, помощь в этом оказали бизнесмены. Приобретено 364 ИВЛ-аппарата, 2 500 концентраторов кислорода, 2 600 пульсоксиметров, 40 цифровых рентген-аппаратов. В 25 госпиталях установлены централизованные системы подачи медицинских газов - всего 710 точек. Функционируют 22 компьютерных томографа.

Первого февраля 2021 года в области началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Заработали центры вакцинации. На базе Карагандинского фармацевтического комплекса запустили производство российского препарата «Спутник V». Первыми прививки против COVID-19 получили медицинские работники. Следом пошли учителя. Сейчас уже появилась возможность привиться для жителей из групп риска - запись на вакцинацию идёт в поликлиниках.