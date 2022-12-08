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Борьба с бытовым насилием: столичная полиция намерена проводить работу с агрессорами в спортзалах

8 Декабря 2022, 13:46
Борьба с бытовым насилием: столичная полиция намерена проводить работу с агрессорами в спортзалах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичная полиция намерена проводить работу с агрессорами в спортивных залах, где агрессоры могут выплескивать все негативные эмоции. Старший инспектор подразделения защиты женщин от насилия департамента полиции Астаны Гульмира Шрахметова считает, что мера будет результативной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В следующем году работы с агрессорами планируем проводить в спортивных залах, в спортивных клубах. Агрессор свои негативные эмоции может выплексивать там, а домой придет с положительной энергетикой. На той неделе в рамках акции мы провели пробные игры. Нам звонят потерпевшие и благодарят за такую работу», - пояснила старший инспектор подразделения защиты женщин от насилия на брифинге в столичном ДП.

Она также отметила, что во всех подразделениях по защите женщин от насилия имеются телефоны доверия. По итогам 11 месяцев на телефоны доверия поступило более 600 звонков, из них 250 женщин побывали на личном приеме.

Услуги в кризисных центрах по итогам 11 месяцев этого года получили более 300 лиц.

«В основном приходят женщины с жалобой на физическое насилие. К психологическом насилию многие относятся терпимо, потому что нет явных признаков повреждения или физической боли. Когда они чувствуют физическую боль, обращаются в медицинские учреждения. Если есть признаки насильственности, сразу обращаются на канал 102, мы реагируем на каждый факт», - добавила Гульмира Шрахметова.

Ранее сообщалось о том, что 4 тысячи семейных дебоширов привлекли к ответственности в Астане.


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