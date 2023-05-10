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Борьба с буллингом: в столичных школах появятся QR-коды

Автор:  
Шынар Хамитова
10 Мая 2023, 19:44
Борьба с буллингом: в столичных школах появятся QR-коды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичная прокуратура в целях недопущения нарушений прав несовершеннолетних инициировала создание QR-кодов в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

​Как отмечают в столичной прокуратуре, данные QR-коды позволят учащимся и их родителям напрямую обращаться к школьным психологам, менеджерам по профилактике, социальным педагогам, участковым инспекторам, а также администрации школы по вопросам психологической поддержки, буллинга и других проблем.

QR-коды расположены в доступных местах организаций образования, а также местах «слепых» зон, где нет видеонаблюдения (классы, коридоры, актовые и спортивные залы, столовые, входные группы).

«Новшество позволит детям и их родителям получать быстрые ответы на интересующие вопросы, при этом отсутствует необходимость лично посещать кабинеты специалистов. Самое главное - нововведение позволяет своевременно реагировать на возникшие проблемы среди учащихся», - добавили в ведомстве.

Ранее депутат Мажилиса Константин Авершин заявил о несоответствии многих охранных организаций школ техническим требованиям.


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