Борьба с буллингом в школах – что предлагают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов озвучил предложения для борьбы с буллингом в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что буллинг и защита прав детей в Казахстане является комплексной проблемой.

«Мы много лет подряд поднимали вопрос, чтобы обеспечить школы достаточным количеством психологов. Некоторые коллеги говорили, что дети не ходят к психологам. Ничего подобного. Сейчас дети другие, они нормально воспринимают психологов и нуждаются в этой помощи. Из-за обилия информации сейчас у детей есть определенные проблемы с потреблением информации и социализацией», - сказал депутат в кулуарах заседания в Мажилисе.

По его мнению, в Казахстане необходимо усилить психологическую службу. На сегодняшний день на одного психолога приходится по 1000-1500 детей. Физически невозможно справиться с такой нагрузкой. Поэтому депутаты ставят перед Правительством вопрос дополнительных штатов психологов, совершенствования системы подготовки, повышения квалификации.

Также готовится законопроект по решению проблем лудомании, прав детей, проактивности формата занятости детей.

«У нас есть дети, которых мы можем отнести к детям с девиантным поведением. Как правило, они не охвачены ни кружками, ни секциями. Обычно родители с более высоким социальным статусом, как правило, имеют определенное образование и информацию, они записывают своего ребенка на пять-шесть секций. А есть родители, чьи дети в сложном состоянии, либо некоторые из них ведут асоциальный образ жизни, где-то в розыске или больны алкоголизмом. Определенная часть днем и ночью работает, просто не знает, что можно записать ребенка на секции и кружки. Поэтому мы внесли поправки, что таких детей мы должны записывать на кружки и секции проактивно. Если мы будем ждать, когда родитель придет и запишет своего ребенка, мы можем ждать до бесконечности. В итоге ребенок останется сам с собой наедине. Поэтому эту уязвимую категорию и хотим записать проактивно и занять», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Добавим, 11 сентября стало известно, что в Алматинской области ученик четвертого класса пытался совершить суицид из-за издевательств со стороны школьников. Мальчик написал предсмертную записку и выпил пачку аспирина. Мама обнаружила ребенка в тяжелом состоянии.