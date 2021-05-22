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    22:11, 21 Май 2021 | GMT +6

    Борьба с браконьерами проходит в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В акватории озера Балхаш, с участием сотрудников департамента криминальной полиции МВД, карагандинских оперативников и бойцов подразделения специального назначения проходит широкомасштабная операция по выявлению и пресечению действий браконьеров, занимающихся незаконным рыбным ловом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из основных задач полицейских – сработать на опережение, не дать злоумышленникам нанести урон рыбным ресурсам. Для этого заранее было тщательно изучено побережье водоема, выявлены участки, которыми могут воспользоваться браконьеры и проведены рейды. В течение суток полицейские в акватории озера Балхаш задержали две группы браконьеров, изъяли четыре моторные лодки почти два километра рыболовных сетей, 300 крючков, которые использовались для незаконной добычи рыбы браконьерскими способами.

    Так, в восьми километрах от города Приозерска на побережье озера был обнаружен браконьерский «схрон» – резиновая лодка с подвесным мотором. В ней находились три рыболовные сети, упакованные в мешки. В настоящее время устанавливается личность владельца. В трех километрах от поселка Сарышаган полицейские пресекли действия целой «бригады» рыболовов, готовившейся выйти в озеро на трех моторных лодках. Причем на плавсредствах находились в общей сложности семь сетей по 100 и 400 метров. В отношении задержанных составлены административные протокола за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов.

    Непосредственно на промысловом участке в районе города Приозерска полицейские задержали двух браконьеров 26 и 34 лет, занимавшихся ловлей рыбы на моторной лодке. У них изъяты рыболовные сети и более семи килограммов свежевыловленной рыбы. Возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других видов водных животных или растений». Ведется расследование.

    Операция по борьбе с браконьерами проводится не только на водоемах области. В этот же день на территории Улытауского района в ходе рейда задержана группа браконьеров. Полицейские обратили внимание на вызывавший подозрение вездеход УАЗ Патриот, передвигавшийся по степной дороге. В салоне автомобиля также находились водитель и трое пассажиров, а в багажнике полицейские обнаружили мясо предположительно дикого кабана и охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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