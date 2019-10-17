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Борьба с алкоголем и азартными играми – чем примечателен новый Кодекс о здоровье

17 Октября 2019 11:42
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Борьба с алкоголем и азартными играми – чем примечателен новый Кодекс о здоровье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов зачитал основные положения проекта новой редакции Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проектом Кодекса предусматриваются нормы, направленные на укрепление здоровья населения. А именно: регламентированы нормы по охране психического здоровья, профилактике суицидального поведения и зависимостей, вызванных психоактивными веществами, а также азартными играми», - сказал Елжан Биртанов на презентации проекта в Мажилисе.

Также, по его словам, предусматриваются новые положения, ориентированные на профилактику заболеваний. В частности, по обязательной заботе гражданами о своем здоровье, в том числе обязательному прохождению скрининга и получению профилактических прививок;

«Усилена солидарная ответственность граждан, работодателей и государства за охрану общественного здоровья, профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний. А именно – конкретизировано межведомственное взаимодействие», - добавил министр.

В результате принятия указанных поправок, согласно ожиданиям Минздрава, снизится количество суицидальных попыток и потребления табачных изделий, алкогольных напитков; усилится охрана общественного здоровья; укрепится здоровье нации, в том числе путем профилактики репродуктивного здоровья молодежи; усилится солидарная ответственность граждан за свое здоровье; обеспечится сдерживание негативного влияния окружающей среды на здоровье населения; снизится уровень инфекционных заболеваний среди детей; ожидается повышение продолжительности жизни; обеспечится диагностика заболеваний работников на раннем этапе; снизится смертность при ДТП.

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Ключевые слова: Мажилис, Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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