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Борьба на Олимпиаде-2020: против кого выступят казахстанские вольники

5 Августа 2021 02:10
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Борьба на Олимпиаде-2020: против кого выступят казахстанские вольники

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 5 августа на Олимпиаде состоится очередной день соревнований по борьбе. На ковер выйдут четыре казахстанских спортсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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За бронзовую медаль сразится Нурислам Санаев (до 57 килограммов). Его соперник будет определен в утешительном раунде, где выступят колумбиец Эдуардо Тигрерос и Георгий Вангелов из Болгарии.

Еще три спортсмена только начнут свой турнирный путь. Согласно жеребьевке, свои схватки они проведут против следующих оппонентов:

Вольная борьба

До 74 килограммов:
Данияр Кайсанов - Кейсуке Отогуров (Япония)

До 125 килограммов:
Юсуп Батырмурзаев - Геннадий Кудинович (Германия)

Женская борьба

До 53 килограммов:
Татьяна Ахметова - Роксана Марта Засина (Польша)

5 августа казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в семи видах спорта. Ранее было опубликовано полное расписание соревнований с участием казахстанцев.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада  
Поделиться:
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