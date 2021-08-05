Борьба на Олимпиаде-2020: против кого выступят казахстанские вольники

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 5 августа на Олимпиаде состоится очередной день соревнований по борьбе. На ковер выйдут четыре казахстанских спортсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

За бронзовую медаль сразится Нурислам Санаев (до 57 килограммов). Его соперник будет определен в утешительном раунде, где выступят колумбиец Эдуардо Тигрерос и Георгий Вангелов из Болгарии.

Еще три спортсмена только начнут свой турнирный путь. Согласно жеребьевке, свои схватки они проведут против следующих оппонентов:

Вольная борьба

До 74 килограммов:

Данияр Кайсанов - Кейсуке Отогуров (Япония)

До 125 килограммов:

Юсуп Батырмурзаев - Геннадий Кудинович (Германия)

Женская борьба

До 53 килограммов:

Татьяна Ахметова - Роксана Марта Засина (Польша)

5 августа казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в семи видах спорта. Ранее было опубликовано полное расписание соревнований с участием казахстанцев.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай