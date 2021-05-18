Bonaqua обновила дизайн бутылки и добавила красок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Прошлый год изменил почти все аспекты нашего мира: запреты на поездки, ограничения на встречи и празднества, закрытие ТРЦ, тренажерных залов, кинотеатров, музеев и даже храмов и мечетей. Пандемия привела к резким изменениям в работе, привычках в еде, уходе за детьми и даже в нашем коллективном чувстве времени. Люди постоянно мыли руки, носили маски, соблюдали дистанцию, уделяли больше внимания своему здоровью и пили много воды.

Бренд воды Bonaqua решил привнести оптимизма в повседневную жизнь казахстанцев и подарить всем яркое настроение, запустив новый дизайн упаковки и лимитированную серию этикеток с тремя позитивными сообщениями - «Люби», «Дыши», «Мечтай». На прошлой неделе прошла онлайн презентация новой линейки Bonaqua, в которой приняли участие молодые исполнители Асия Оспанова, Тамирис, M’Dee и актриса Асель Сагатова.

«Прошлый год был тяжелым для всех. Наш образ жизни изменился. Мы оказались в условиях, которые никто не выбирал. Большую часть времени мы были в самоизоляции, вдали от родных и близких, друзей и коллег. Мы заново оценили, насколько важно здоровье, не только физическое, но и ментальное, особенно в условиях новой реальности, к которой мы не были готовы. Именно поэтому мы решили подбодрить всех казахстанцев, запустив новую упаковку Bonaqua с позитивными сообщениями и ярким дизайном. Необходимо всегда помнить, как важно заботиться о себе, пить достаточное количество хорошей, качественной воды и сохранять позитивный настрой. Во время пандемии мы все поняли, насколько важны и ценны эти слова - Люби, Дыши, Мечтай - для каждого», - сказала фронтлайн портфолио менеджер компании «Coca-Cola Казахстан» Азура Камил.

Кроме того, Bonaqua запускает коллаборацию с казахстанским дизайнером Леонидом Жеребцовым. В рамках этого сотрудничества будет выпущена лимитированная коллекция футболок и худи, удобных и нужных в повседневной жизни. Их можно будет получить бесплатно, участвуя в различных конкурсах, которые будут проводиться в социальных сетях - на страницах дизайнера Леонида Жеребцова, блогеров и на странице бренда Bonaqua в Инстаграм.

Стоит отметить, что бутылки для воды Bonaqua изготавливаются с минимальным использованием пластика, чтобы снизить экологический след упаковки. Новые бутылки уже в продаже в магазинах всех городов Казахстана. Настраивайтесь на хорошее вместе с Bonaqua!