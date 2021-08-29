Бомбу «заложили» в ЦУМе Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 80 человек эвакуировали из ЦУМа Караганды. Мужчина позвонил в «102» и сообщил, что в торговом доме заложена бомба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в 12.05 часов на пульт «102» поступило сообщение, что в ТД «ЦУМ» заложена бомба. Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на место происшествия были направлены все специализированные службы. Из здания было эвакуировано около 80 человек.

«Сотрудниками полиции проведена проверка здания, взрывчатых веществ не обнаружено. В 13.00 часов была дана команда «Отбой». В настоящее время установлен и задержан звонивший. Им оказался 30-летний житель города», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 273 УК РК и начато досудебное расследование по установлению обстоятельств произошедшего.



