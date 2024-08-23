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    22:41, 22 Август 2024 | GMT +6

    Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на НПЗ в Чехии

    Бомбf времен Второй мировой войны
    Фото: Twitter.com/Police CR

    Чешское подразделение компании Orlen, Unipetrol, останавливает производство на своем нефтеперерабатывающем заводе в городе Литвинов после обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны в отдаленной части химического комплекса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    — После консультации с полицией Чешской Республики, в целях предосторожности мы приступили к немедленной безопасной остановке всех производственных и энергетических установок в части НПЗ производственного комплекса этим вечером, — заявили в Unipetrol.

    ТАСС сообщает, что в связи с обнаружением авиабомбы была проведена эвакуация 582 человек в городе Литвинов. Также обнаруженная бомба останется на месте, где была найдена, до 27 августа.

    Саперы, осмотревшие ее, пришли к выводу, что опасность взрыва велика и необходимо обеспечить максимально подходящие условия для ее вывоза из города и последующей ликвидации.

    — Во время войны промышленные объекты, расположенные в районе этого города, подверглись массированным воздушным бомбардировкам ВВС стран — союзников по антигитлеровской коалиции, — отмечает информационное агентство.

    Как сообщалось, в июне 250-килограммовая бомба Второй мировой войны была найдена рядом с заводом Tesla в Германии.

    Теги:
    Чехия Безопасность Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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