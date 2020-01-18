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«Бомбу» в школе искали в Атырау
18 Января 2020 18:42
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одной из школ города проверяли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Сообщение о заложенном устройстве в средней школе №27 поступило еще вчера от неизвестного на пульт дежурного «102». Всех людей из школы эвакуировали, здание оцепили. В поиске взрывного устройства принимали участие сотрудники полиции, ДКНБ и департамента по ЧС. К школе прибыли кареты «скорой помощи».
Как сообщили сегодня в пресс-службе ДП региона, взрывного устройства обнаружено не было.
По закону, если человек, сообщивший о заложенном взрывном устройстве, окажется совершеннолетним, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
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