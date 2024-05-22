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    17:05, 22 Май 2024 | GMT +6

    Бомбу в аэропорту Бишкека не нашли - сообщение ложное

    аэропорт
    Фото: manas.aeroport.website

    В Бишкеке не подтвердилась информация о заложенной бомбе в международном аэропорту «Манас», аэровокзал работает в штатном режиме, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ГУВД по Чуйской области.

    По его данным, 22 мая 2024 года в 13.50 часов в дежурную часть поступило сообщение, о том что в 13.12 на электронную почту ОВТО аэропорта «Манас» поступило сообщение с текстом «Бабах в 15.00».


    Данный факт был зарегистрирован, начата доследственная проверка.


    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области, ОВД Сокулукского района и сотрудники СОБ ГУВД Чуйской области, территория аэропорта незамедлительно оцеплена, сотрудники и пассажиры были эвакуированы.


    Сотрудники милиции совместно с сотрудниками ГКНБ провели необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работала группа саперов, по результатам данный факт не подтвердился.


    Никаких задержек рейсов по прилету и вылетов не было, в настоящее время оцепление снято, аэропорт работает в штатном режиме.

    Теги:
    Полиция Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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