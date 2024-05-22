Бомбу в аэропорту Бишкека не нашли - сообщение ложное

В Бишкеке не подтвердилась информация о заложенной бомбе в международном аэропорту «Манас», аэровокзал работает в штатном режиме, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ГУВД по Чуйской области.

По его данным, 22 мая 2024 года в 13.50 часов в дежурную часть поступило сообщение, о том что в 13.12 на электронную почту ОВТО аэропорта «Манас» поступило сообщение с текстом «Бабах в 15.00».



Данный факт был зарегистрирован, начата доследственная проверка.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области, ОВД Сокулукского района и сотрудники СОБ ГУВД Чуйской области, территория аэропорта незамедлительно оцеплена, сотрудники и пассажиры были эвакуированы.



Сотрудники милиции совместно с сотрудниками ГКНБ провели необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работала группа саперов, по результатам данный факт не подтвердился.



Никаких задержек рейсов по прилету и вылетов не было, в настоящее время оцепление снято, аэропорт работает в штатном режиме.