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    20:18, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Болторезом снимали кольцо с пальца девушки в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молодой девушке пришлось вызывать спасателей, чтобы снять с пальца золотое кольцо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель спасательного подразделения Виктор Держанский рассказал, что девушка носила кольцо год, все было нормально до вчерашнего дня. Палец отек, украшение буквально впивалось в кожу и причиняло нестерпимую боль. Снять его самостоятельно девушка не смогла.

    «По приезде мы посмотрели, что между кольцом и пальцем было небольшое пространство. В него поместили плотную бумагу, чтобы при разрезании не повредить кожу и нанести травму. И в течение 50 секунд освободили палец девушки от кольца. Убирали украшение с помощью болтореза. В спасательной операции участвовали шесть человек», - рассказал спасатель.

    В.Держанский говорит, что за последние два года спасатели выезжали на подобные вызовы пять раз. Приходилось освобождать и детские пальчики, и снимать серебряное кольцо с пальца мужчины. Ему не так повезло, как девушке. Палец несчастного петропавловца настолько отек, что ему пришлось обращаться в больницу. Спасателей вызывали врачи, которые сами не смогли снять украшение.

    «Если металл твердый, то болторез не всегда помогает. Приходится работать ножовкой по металлу. В таких случаях тоже прикрываем кожу, чтобы не повредить ее. Такой способ использовали, когда снимали тонкое кольцо у маленького ребенка. Болторезом невозможно было зацепить, был риск сломать палец. Использовали ножовку. Еще один случай – молодой человек обмотал себя цепью и застегнул на замок. В таком виде пришел в полицию. Освобождать его от цепей пришлось нам», - сказал В.Держанский.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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