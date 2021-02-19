Болторезом снимали кольцо с пальца девушки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молодой девушке пришлось вызывать спасателей, чтобы снять с пальца золотое кольцо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель спасательного подразделения Виктор Держанский рассказал, что девушка носила кольцо год, все было нормально до вчерашнего дня. Палец отек, украшение буквально впивалось в кожу и причиняло нестерпимую боль. Снять его самостоятельно девушка не смогла.

«По приезде мы посмотрели, что между кольцом и пальцем было небольшое пространство. В него поместили плотную бумагу, чтобы при разрезании не повредить кожу и нанести травму. И в течение 50 секунд освободили палец девушки от кольца. Убирали украшение с помощью болтореза. В спасательной операции участвовали шесть человек», - рассказал спасатель.

В.Держанский говорит, что за последние два года спасатели выезжали на подобные вызовы пять раз. Приходилось освобождать и детские пальчики, и снимать серебряное кольцо с пальца мужчины. Ему не так повезло, как девушке. Палец несчастного петропавловца настолько отек, что ему пришлось обращаться в больницу. Спасателей вызывали врачи, которые сами не смогли снять украшение.

«Если металл твердый, то болторез не всегда помогает. Приходится работать ножовкой по металлу. В таких случаях тоже прикрываем кожу, чтобы не повредить ее. Такой способ использовали, когда снимали тонкое кольцо у маленького ребенка. Болторезом невозможно было зацепить, был риск сломать палец. Использовали ножовку. Еще один случай – молодой человек обмотал себя цепью и застегнул на замок. В таком виде пришел в полицию. Освобождать его от цепей пришлось нам», - сказал В.Держанский.