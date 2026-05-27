Большинство пляжей в Актюбинской области не готовы к купальному сезону

В Актюбинской области водолазы проверили водоемы и только на 13 из них дали разрешение для купания. На 52 пляжах не хватает спасательных средств и многие места размыты весенним паводком, передает корреспондент агентства Kazinform.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области оценил готовность к купальному сезону. В этом году были поданы заявки на организацию 73 пляжей. Согласно правилам, все эти территории должны вначале проверить водолазы. В результате только 13 пляжей были признаны соответствующими требованиями. Из них восемь находятся в коммунальной собственности.

— По области 23 пляжа не получили разрешения. Здесь не хватает спасательных средств. Служба по чрезвычайным ситуациям до 30 мая еще раз проведет проверку, если безопасность будет обеспечена, согласие дадут. Вместе с тем, на 29 пляжах, на которые поданы заявки, ситуация совсем другая. Здесь нельзя купаться. Потому что мелко, дно глинистое, на некоторых сразу обрыв и глубина превышает три метра, — сказал начальник Управления гражданской защиты ДЧС Актюбинской области Иса Байтурсынов.

В Актюбинске в течение двух дней будут обучаться 72 дружинника-спасателя. Затем они будут обеспечивать безопасность на пляжах.

— На территории области проведена работа по инвентаризации запрещающих знаков на реках. Установлены 307 знаков в 228 местах, где опасно купаться. Иногда люди ломают, портя эти знаки. Это неправильно. Знаки помогают сохранить человеческие жизни. Вместе с тем, на территории города Актобе вдоль реки установлены 11 камер. Началась работа по установке дополнительных камер еще в 35 местах, — сказал И.Байтурсынова.

В Актобе в этом году 401 пришкольный лагерь будет принимать детей во второй половине дня. Как сообщила служба по чрезвычайным ситуациям, в прошлом году благодаря этому сократилось количество утоплений детей на 33%. В купальный сезон ежедневно около 370 человек будут совершать рейды. Среди них представители службы по чрезвычайным ситуациям, полиции, военные и волонтеры, сотрудники местных исполнительных органов. Каждый знает свой маршрут.

Также будут использованы четыре дрона, подающих звуковое предупреждение.

