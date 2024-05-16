Большинство абитуриентов сдадут ЕНТ на казахском языке

По данным Национального центра тестирования, в 2024 году 181 тысяча человек подали заявки на сдачу ЕНТ. С учетом возможности сдать тестирование дважды, поступило 330 тысяч заявлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге в СЦК директор Национального центра тестирования МНВО РК Болатбек Абдрасилов отметил, что количество желающих сдать ЕНТ в 2024 году выросло на 19 тысяч по сравнению с показателями 2023 года. Тогда 162 тысяч абитуриентов сдали тест 291 тыс. раз.

При этом в шести регионах прием заявок еще идет. В 14 регионах страны ЕНТ стартовало 16 мая 2024 года и продлится до 5 июля. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в шести регионах (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области) регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут с 25 мая по 12 июля.

- Подавляющее большинство абитуриентов выбрали казахский язык для прохождения экзаменов. Их 75%. Почти 25% тестируемых выбрали русский язык, 221 человек – английский, – заявил Болатбек Абдрасилов.

Он отметил, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки. Касательно комбинации, сейчас 16% абитуриентов выбрали предметы «Математика-Физика», 16% – «Биология-Химия», 13% – «Творческие», 11% – «Математика-Информатика».