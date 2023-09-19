Больше всего товаров Казахстан экспортирует в Нидерланды, Великобританию и Японию

Товарооборот готовой продукции производителей за первое полугодие 2023 года составил $39,4 млрд, что на 22% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, со ссылкой на UKIMET передает МИА "Казинформ".

Из них треть составили экспортные поставки несырьевых товаров из Казахстана, на сумму $12,1 млрд.

Наибольшие объемы экспортных поставок отправляются в Россию, Китай, Узбекистан, Турцию, из стран дальнего зарубежья — Нидерланды, Великобританию, Японию.

За 6 месяцев текущего года география стран-импортеров казахстанской готовой продукции существенно расширилась, со 114 до 125.

К примеру, Казахстан и Таджикистан имеют множество направлений взаимовыгодного сотрудничества по различным секторам экономики. Наша страна входит в ТОП-3 крупнейших торговых партнеров Таджикистана, прочно занимая второе место. Казахстан на протяжении последнего времени успешно экспортирует автомобильную продукцию на рынок Таджикистана. В частности, автомобили марки JAC, собираемые на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, формируют таксопарк Душанбе. Всего Таджикистан импортировал свыше 200 автомобилей казахстанской сборки.

Фото: primeminister.kz

Афганистан для Казахстана выступает приоритетным рынком сбыта муки, на который приходится 70% от общего объема ее экспорта. Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей.

Государство продолжает работу по поддержке малого и среднего бизнеса и открытию новых возможностей для отечественных экспортеров.