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    08:33, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Больше всего товаров Казахстан экспортирует в Нидерланды, Великобританию и Японию

    Больше всего товаров Казахстан экспортирует в Нидерланды, Великобританию, Японию

    Товарооборот готовой продукции производителей за первое полугодие 2023 года составил $39,4 млрд, что на 22% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, со ссылкой на UKIMET передает МИА "Казинформ".

    Из них треть составили экспортные поставки несырьевых товаров из Казахстана, на сумму $12,1 млрд.

    Наибольшие объемы экспортных поставок отправляются в Россию, Китай, Узбекистан, Турцию, из стран дальнего зарубежья — Нидерланды, Великобританию, Японию.

    За 6 месяцев текущего года география стран-импортеров казахстанской готовой продукции существенно расширилась, со 114 до 125. 

    К примеру, Казахстан и Таджикистан имеют множество направлений взаимовыгодного сотрудничества по различным секторам экономики. Наша страна входит в ТОП-3 крупнейших торговых партнеров Таджикистана, прочно занимая второе место. Казахстан на протяжении последнего времени успешно экспортирует автомобильную продукцию на рынок Таджикистана. В частности, автомобили марки JAC, собираемые на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, формируют таксопарк Душанбе. Всего Таджикистан импортировал свыше 200 автомобилей казахстанской сборки.

    Экономика
    Фото: primeminister.kz

     

    Афганистан для Казахстана выступает приоритетным рынком сбыта муки, на который приходится 70% от общего объема ее экспорта. Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей.

    Государство продолжает работу по поддержке малого и среднего бизнеса и открытию новых возможностей для отечественных экспортеров.

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