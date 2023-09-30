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    22:21, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Больше трех месяцев в Шымкенте не могут найти без вести пропавшего пастуха

    Виктор Федюнин/МИА «Казинформ»
    Фото: Виктор Федюнин/МИА «Казинформ»

    48-летний мужчина вышел из дома в июне и с тех пор не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полиции отметили, что пропавший не умеет пользоваться гаджетами, в том числе и сотовым телефоном. Работал по найму пастухом. Домой приезжал один раз в месяц.

    - Асен Тансыкбаев 1975 года рождения. Рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие темные.

    Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении указанного мужчины, просим сообщить по телефонам: 102, 8-7252-98-07-10, 8700-097-13-13, 8775-777-23-07, - говорится в сообщении полиции.

    Теги:
    полиция Шымкент
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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