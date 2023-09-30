Больше трех месяцев в Шымкенте не могут найти без вести пропавшего пастуха

48-летний мужчина вышел из дома в июне и с тех пор не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции отметили, что пропавший не умеет пользоваться гаджетами, в том числе и сотовым телефоном. Работал по найму пастухом. Домой приезжал один раз в месяц.