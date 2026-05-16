Больше пяти тысяч клещей собрано в парках и зонах отдыха Караганды

В Карагандинской области стартовала ночная обработка парков и скверов от клещей и насекомых. Параллельно специалисты обнаруживают тысячи особей клещей, десятки жителей обратились с жалобами на укусы насекомых, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 16 по 19 мая в Караганде проводится ночная обработка парков, скверов и зон отдыха от клещей, насекомых и прочих вредителей. Работы выполняются с 02:00 до 06:00 утра, чтобы минимизировать контакт жителей с обработанными территориями.

В акимате Караганды уточнили график дезинсекционных мероприятий:

17–18 мая — центр города и Пришахтинск;

— центр города и Пришахтинск; 19 мая — Майкудук и Сортировка.

Акимат попросил жителей временно воздержаться от посещения обработанных зон в указанные часы.

Параллельно в регионе ведется эпидемиологический мониторинг клещевой активности. За четыре месяца 2026 года в природной среде собрано 5645 клещей, еще 302 клеща снято с людей: 180 случаев зарегистрировано в Караганде, 48 — в Темиртау, 20 — в Сарани, 20 — в Шахтинске и 34 — в районах области. По данным специалистов, инфекций в исследованном материале не выявлено.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Карагандинской области Юрий Залыгин подчеркивает, что профилактическая работа проводится ежегодно и включает комплекс мер.

— С наступлением теплых дней проводятся мониторинговые выезды зоолого-паразитологических групп, в состав которых входят специалисты Национального центра экспертизы. Они собирают клещей и их прокормителей, отслеживают динамику численности, а материал направляется в лаборатории особо опасных инфекций. Это плановая работа в рамках государственного заказа. За первые четыре месяца текущего года собрано более 5600 клещей из природной среды и зафиксированы случаи укусов у людей. При этом на территории региона в исследованных образцах опасных инфекций не выявлено, — добавил Юрий Залыгин.

Профилактика остается ключевым инструментом защиты населения. Особое внимание уделяется обработке территорий, мониторингу и информированию граждан о мерах предосторожности.

Отдельно в департаменте уточнили ситуацию с вакцинацией: Карагандинская область не является эндемичной территорией по клещевому энцефалиту, поэтому плановая вакцинация не проводится. При этом жители, выезжающие в эндемичные регионы, могут пройти вакцинацию на платной основе в медицинских организациях.

Специалисты напоминают, что при обнаружении клеща необходимо обратиться в травмпункт либо аккуратно удалить его самостоятельно с помощью пинцета или нити, обработать место укуса антисептиком и сохранить клеща для лабораторного исследования. В течение 14 дней важно наблюдать за состоянием здоровья.

Медики также предупреждают: клеща нельзя смазывать маслом или вазелином, так как это повышает риск заражения. Для профилактики рекомендуется использовать закрытую светлую одежду, репелленты и регулярно осматривать тело во время прогулок. В случае поездок в эндемичные регионы специалисты советуют заранее уточнять эпидемиологическую ситуацию и при необходимости проходить вакцинацию заблаговременно.

Напомним, с начала эпидсезона от укусов клещей пострадали свыше 90 акмолинцев.