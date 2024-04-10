Больше миллиона тенге потеряла павлодарская пенсионерка, поверив обходительному мошеннику

Павлодарская пенсионерка попалась на удочку мошенников. Мужчина быстро завоевал доверие 74-летней женщины, принося небольшие подарки — то шоколадку, то торт. Затем он пообещал отремонтировать ей кухонный стол, но вместо этого перевел себе все деньги с депозита, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали павлодарские полицейские, началось все с телефонного звонка. Пенсионерке позвонил незнакомый молодой человек и представился сотрудником компании сотового оператора. Он сообщил радостную новость: павлодарка выиграла подарок от сотового оператора.

— Обескураженная пенсионерка сообщила адрес проживания, через некоторое время мужчина пришел к ней и принес бокал и шоколад. У них завязалась беседа. Доверчивая павлодарка рассказала все о себе и поведала мужчине о болезни своей матери. На следующий день парень вновь навестил бабушку и принес торт, адресовав подарок матери потерпевшей. На следующий день настойчивый мужчина вновь навестил пенсионерку и принес ей фрукты, рассказал, что является волонтером. Со слов потерпевшей он был обходителен и вежлив, — сообщили в областном департаменте полиции.

Затем пенсионерка пожаловалась парню, что столешница на кухне требует ремонта. Новый знакомый сразу откликнулся на просьбу. Расположив к себе женщину, мошенник скачал на ее телефон приложение банка и перевел себе 1,1 миллиона тенге.

— Находясь в доме по проспекту Назарбаева, молодой человек скачал приложение пенсионерке на телефон, используя Face-ID осуществил перевод денег с депозита пенсионерки на свой счет по номеру телефона, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сейчас полицейские ведут поиски мужчины, подняты все записи камер видеонаблюдения, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — уточнили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Полицейские советуют павлодарцам и жителям других регионов не сообщать личные данные и пароли от приложений банков неизвестным лицам, а также не разговаривать с незнакомцами по телефону. Всего с начала года в Павлодарской области зарегистрировано более 480 фактов мошенничества.