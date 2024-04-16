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    08:16, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Больше хлора будут использовать при очистке воды в Экибастузе

    вода
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Экибастузцев предупредили, что водопроводную воду будут хлорировать сильнее. Это связано с паводками, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Горожан просят предварительно кипятить или отстаивать воду из-под крана.

    — В связи с паводком и повышением мутности воды, в профилактических целях, увеличена доза хлора в водопроводных сетях города. В этот период рекомендуем употреблять воду после предварительного отстаивания и кипячения, — сообщили в ГКП «Горводоканал» города Экибастуза.

    До этого многие горожане жаловались, что водопроводная вода стала мутной.

    Теги:
    Регионы Казахстана Вода Экибастуз ЖКХ Паводки в Казахстане Паводки
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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