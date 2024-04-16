Больше хлора будут использовать при очистке воды в Экибастузе

Экибастузцев предупредили, что водопроводную воду будут хлорировать сильнее. Это связано с паводками, передает корреспондент агентства Kazinform.

Горожан просят предварительно кипятить или отстаивать воду из-под крана.

— В связи с паводком и повышением мутности воды, в профилактических целях, увеличена доза хлора в водопроводных сетях города. В этот период рекомендуем употреблять воду после предварительного отстаивания и кипячения, — сообщили в ГКП «Горводоканал» города Экибастуза.

До этого многие горожане жаловались, что водопроводная вода стала мутной.