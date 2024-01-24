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    11:43, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Больше, чем вполовину сократился торговый дефицит Японии в 2023 году

    япония
    Фото: pixabay

    Дефицит торгового баланса Японии в 2023 году составил 9,2 трлн иен (порядка $62,1 млрд), снизившись на 54,3% в сравнении с аналогичным показателем 2022 года. Об этом свидетельствует статистика японского министерства финансов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Так, объем импорта за год уменьшился на 7%, до 110,1 трлн иен ($743,6 млрд), при этом размер экспорта увеличился на 2,8%, до 100,8 трлн иен ($680,8 млрд).

    По мнению агентства Kyodo, сокращение дефицита торгового баланса было обеспечено за счет ослабления динамики роста цен на энергоносители, закупаемые Японией, а также благодаря решению проблемы острой нехватки полупроводников, позволившей японским производителям нарастить экспорт своей продукции, включая автомобили.

    Теги:
    Япония Торговля СМИ Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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