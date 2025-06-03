Больше, чем урок: как меняется роль преподавателя в XXI веке

— С чего началось Ваше профессиональное становление, и почему выбор пал именно на преподавание английского?

— Мой профессиональный путь начался с увлечения английским языком еще в школе. Я выбрала преподавание, потому что мне всегда было интересно делиться знаниями и видеть, как ученики растут и достигают успехов благодаря моему вкладу.

— Что изменилось в преподавании английского языка за время Вашей профессиональной деятельности?

— Самыми значимыми изменениями считаю переход от традиционных методов к коммуникативному подходу, акцент на практическое использование языка и внедрение цифровых технологий — онлайн-платформ, интерактивных заданий и индивидуализированных программ обучения. Особенно интересно, как с развитием технологий, в обществе не раз подымался дискурс о том, что теперь не нужно и язык учить, и что переводчики и преподаватели иностранных языков больше не нужны. Но все же человека заменить пока что никаким технологиям не удалось. Поэтому считаю, что следующим важным изменением в подходе к обучению английского языка должно стать правильное обращение с инновациями и определение места человека в этом. Важно самим педагогам научиться использовать технологии и при этом не терять себя, свою уникальность.

— Что помогает современному преподавателю сохранять актуальность и быть эффективным в условиях высокой конкуренции и стремительного технологического развития?

— Помимо самих знаний современному преподавателю важно обладать гибкостью, эмпатией, цифровой грамотностью и умением мотивировать. Нужно постоянно развиваться, быть креативным в подаче материала и ориентироваться на результат каждого ученика.

— В чем особенности Ваших авторских методик, и каких результатов удается достичь благодаря им?

— Мои методики основаны на сочетании коучинга, мотивации и коммуникативного подхода. Я помогаю студентам не только выучить язык, но и преодолеть страх общения, поверить в себя. Результат — быстрое повышение разговорных навыков и уверенности в использовании английского в реальной жизни.

Фото: личный архив ДинараНур Айтбаевой

— Как Вам удалось интегрировать международный опыт — например, обучение в Индии по программе ITEC — в свою преподавательскую практику?

— Обучение в Индии по программе ITEC дало мне ценный опыт межкультурной коммуникации и новые подходы к обучению взрослых. Я интегрировала техники mindfulness, управления стрессом и мотивации, что помогает студентам учиться эффективнее и с удовольствием.

— Вы получили высшую оценку по международной сертификации TKT от Cambridge Assessment English. Насколько это важно для преподавателя сегодня?

— Высшая оценка по TKT подтверждает глубокие знания методики преподавания и умение применять ее на практике. Для преподавателя это важное признание профессионализма и доверия со стороны международного сообщества.

— Сейчас Вы активно работаете с корпоративным сектором. Чем отличается обучение сотрудников компаний от классического академического курса?

— В корпоративном секторе процесс обучения более заточен на прикладной функции языка. Здесь нужно в более короткие сроки обучить человека тому, что 100% он будет использовать в работе: профессиональной лексике, правилам делового общения. Преподавателю здесь также нужно быть гибким, уметь быстро адаптировать материал под цели компании и уровень сотрудников, а также находить индивидуальный подход к каждому ученику. Также важно до начала или во время процесса обучения самому преподавателю максимально погрузиться в специфику отрасли. Все сотрудники знают гораздо больше про свою работу и с чем именно они сталкиваются, какой жаргон используют их партнеры и с каким акцентом говорят их инвесторы. Поэтому нужно прислушиваться к их мнению и адаптировать материал под конкретные запросы.

— Какие современные инструменты и технологии действительно помогают в изучении английского языка?

— Самая эффективная стратегия — совмещать работу с преподавателем вместе с самостоятельной проработкой тем. Для этого можно использовать интерактивные платформы (например, Quizlet, Kahoot), мобильные приложения, онлайн-курсы с адаптивным контентом, а также искусственный интеллект для персонализированного обучения и практики разговорной речи. Но как показывает практика, все-таки обучение вместе с ментором дает более быстрые результаты.

— Почему, на Ваш взгляд, важно развивать профессиональное сообщество?

— Обмениваясь опытом друг с другом, мы поддерживаем высокий уровень преподавания и вдохновляем специалистов на рост. А от того, какой уровень развития профессионального сообщества преподавателей зависит и уровень развития общества. Поэтому я для себя решила, что буду помогать коллегам, особенно молодым специалистам. Так они смогут увереннее и быстрее развиваться, а мне это поможет оставаться в тонусе и постоянно совершенствоваться.