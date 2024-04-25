Больше 500 саженцев березы, сосны и сирени высадили в Павлодарской области

В Павлодарской области в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» высадили более 500 саженцев березы, сосны и сирени. Сегодня в Павлодаре, Аксу, Экибастузе и нескольких районах области жители занялись высадкой деревьев. Участниками акции стали около 300 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

На улицах областного центра решили высадить березы. В акции участвовали волонтеры центра развития молодежных инициатив и неравнодушная молодежь из Фонда социальных проектов. На городских улицах они высадили 40 берез, озеленить решили улицы Ломова и Павлова.

— К нам обратилась организация — Фонд социальных проектов из Астаны. У них есть проект, в рамках которого они проводят субботники, высаживают деревья. Нам они предложили организовать совместную посадку. Мы согласовали эту идею с акиматом, где нам подсказали, жители каких дворов хотят, чтобы им высадили деревья. Определили пять дворов, узнали, какие саженцы нужны, выбрали березу. Вместе с жителями, волонтерами и депутатами высадили 40 саженцев, пришли около 50 человек. В дальнейшем жители сами будут ухаживать за саженцами. Все это делается для того, чтобы наш город был более зеленым, — рассказал директор ЦРМИ Ризат Рахимжанов.

Не остались в стороне и жители Экибастуза. В городском парке воинов-интернационалистов высадили около 100 саженцев лиственных пород. Заодно горожане провели здесь уборку: очистили парк от мусора. На субботник вышли больше 50 человек: волонтеры, спортсмены, представители этнокультурных объединений, даже — старшее поколение.

В Аксу в рамках республиканской экологической акции сегодня высадили 100 кустов сирени и 40 сосен. В посадке участвовали местные активисты и школьники. Около 60 человек.

Всего в рамках недели «Жасыл аймақ» в Павлодарской области планировали высадить 565 саженцев разных бород — сосны, березы и сирени. Зеленее должны стать не только города, но и села. Так, выпускники школ в районе Аккулы высадили в районном центре около сотни деревьев.

На самом деле цель акции не только убраться или высадить деревья, но и показать подрастающему поколению, как нужно относиться к окружающей среде, как важно беречь природу и соблюдать чистоту. А чтобы дети прислушались, показывают на личном примере. Поэтому в Аккулы на субботник вышла не только молодежь и сами дети, но и местная общественность, почетные граждане района и артисты Дома культуры.

Изюминкой стала акция «Семейное дерево», которую организовали в селе Шалдай Щербактинского района. Здесь 50 саженцев хвойных пород. Деревья своими руками посадили представители разных поколений. Это пять семейных пар, проживших вместе больше 40 лет, их дети и внуки: Есумкановы, Хамитовы, Незбаевы, Имангазиновы и Айтымовы.

— Акция «Семейное дерево» имеет большое значение для подрастающего поколения, потому что один раз посаженное дерево своими руками запомнится надолго и сохранится в сердце каждого, — рассказали организаторы мероприятия.

В селе Актогай местные жители высадили 35 хвойных деревьев. Это очень символично: сельчане акцию решили приурочить к 35-летию вывода войск из Афганистана. На субботник вышли организации и предприятия, представители этно-культурных объединений, молодежь, школьники и ветераны труда. Ели, которые высадили в местном парке, будут именными. У каждой организации теперь есть свое дерево. Также всех участников субботника угостили баурсаками, сладостями и горячим чаем.

В Баянаульском природном парке сегодня высадили 100 саженцев сосны. В акции приняли участие ветераны, местные депутаты и подрастающее поколение.

Напомним, недавно в Казахстане стартовала республиканская экологическая акция «Таза Казахстан». Продлится она пять недель, каждую из которых посветили определенной тематике. В первую неделю на субботник вышли жители города, общественники, сотрудники организаций и предприятий. Они убирали территории, прилегающие к домам, магазинам и другим объектам бизнеса.

Во вторую неделю в порядок привели историко-культурные памятники. Третья неделя — «Жасыл аймақ» — предполагает как раз высадку деревьев и побелку существующего зеленого фонда. Следующую неделю павлодарцы и жители других регионов посветят уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. Завершится акция уборкой от мусора прибрежных зон.