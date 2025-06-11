Больше 4300 отелей открыты в Казахстане

Количество объектов размещения - 4313:

Из них в городах — 2 530 (59%),

В сельской местности — 1 783 (41%).

Город Алматы остается центром туризма с крупнейшей инфраструктурой и наибольшим числом работников - 383 объекта, 5 426 сотрудников. По количеству мест размещения второе место занимает Восточно-Казахстанская область — 371 объект. В Астане эти цифры меньше – 299 объектов, однако количество сотрудников в сфере размещения – 4370 человек.

Туристическая сфера остается преимущественно женской по составу персонала:

В Алматы женщины составляют 62,6% персонала,

В Астане — 63,6%,

В Жамбылской области — 73,8%,

В Павлодарской области — 70,2%.

Сельский туризм имеет значительный потенциал - 41% всех объектов размещения находятся в сельской местности. Особенно заметно это в областях Абай (261 объект), Жетысу (274) и Восточно-Казахстанской (249) области.

Несмотря на сезонность в туризме, статистика показывает низкую долю временной занятости:

Всего 558 человек в стране — менее 2% от общего числа.

Наибольшее число сезонных работников в Алматинской области (144), Восточно-Казахстанской (86) и Мангистауской (30).

В курортных зонах Казахстана функционирует 1 778 объектов размещения. Большинство из них принадлежат частным лицам и компаниям (1 726 объектов), что подчеркивает активное развитие сектора частного туризма.

Основную массу составляют гостиницы без звездной классификации и так называемые прочие формы размещения: базы отдыха, гостевые дома, кемпинги и хостелы.

Из общего количества объектов:

только 11 имеют категорию 5 звезд,

24 — 4 звезды,

7 — 3 звезды,

2 — 2 звезды.

Таким образом, около 97% объектов не имеют официальной звездной классификации: 593 объекта относятся к гостиницам без категории, 1 141 — к прочим видам размещения.

Вклад иностранного капитала в туризм остается небольшим — всего 22 объекта по всей стране. Однако некоторые регионы демонстрируют присутствие зарубежных владельцев:

Мангистауская зона — 7 объектов,

Алматинский горный кластер — 8 объектов,

Баянаульская зона — 2 объекта,

Остальные — единичные случаи.

Только 30 объектов размещения принадлежат государству. Наибольшее число из них расположено в: