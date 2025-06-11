Больше 4300 отелей открыты в Казахстане
По данным Бюро нацстатистики на первый квартал 2025 года, в Казахстане функционирует 4313 объектов размещения, обеспечивающих занятость более 30 тысяч человек. Статистика показывает активное развитие индустрии, с выраженным гендерным и региональным распределением рабочей силы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Количество объектов размещения - 4313:
- Из них в городах — 2 530 (59%),
- В сельской местности — 1 783 (41%).
Город Алматы остается центром туризма с крупнейшей инфраструктурой и наибольшим числом работников - 383 объекта, 5 426 сотрудников. По количеству мест размещения второе место занимает Восточно-Казахстанская область — 371 объект. В Астане эти цифры меньше – 299 объектов, однако количество сотрудников в сфере размещения – 4370 человек.
Туристическая сфера остается преимущественно женской по составу персонала:
- В Алматы женщины составляют 62,6% персонала,
- В Астане — 63,6%,
- В Жамбылской области — 73,8%,
- В Павлодарской области — 70,2%.
Сельский туризм имеет значительный потенциал - 41% всех объектов размещения находятся в сельской местности. Особенно заметно это в областях Абай (261 объект), Жетысу (274) и Восточно-Казахстанской (249) области.
Несмотря на сезонность в туризме, статистика показывает низкую долю временной занятости:
- Всего 558 человек в стране — менее 2% от общего числа.
Наибольшее число сезонных работников в Алматинской области (144), Восточно-Казахстанской (86) и Мангистауской (30).
В курортных зонах Казахстана функционирует 1 778 объектов размещения. Большинство из них принадлежат частным лицам и компаниям (1 726 объектов), что подчеркивает активное развитие сектора частного туризма.
Основную массу составляют гостиницы без звездной классификации и так называемые прочие формы размещения: базы отдыха, гостевые дома, кемпинги и хостелы.
Из общего количества объектов:
- только 11 имеют категорию 5 звезд,
- 24 — 4 звезды,
- 7 — 3 звезды,
- 2 — 2 звезды.
Таким образом, около 97% объектов не имеют официальной звездной классификации: 593 объекта относятся к гостиницам без категории, 1 141 — к прочим видам размещения.
Вклад иностранного капитала в туризм остается небольшим — всего 22 объекта по всей стране. Однако некоторые регионы демонстрируют присутствие зарубежных владельцев:
- Мангистауская зона — 7 объектов,
- Алматинский горный кластер — 8 объектов,
- Баянаульская зона — 2 объекта,
- Остальные — единичные случаи.
Только 30 объектов размещения принадлежат государству. Наибольшее число из них расположено в:
- Бухтарминской курортной зоне — 6 объектов,
- Каркаралинской зоне — 4 объекта,
- Баянаульской зоне — 3 объекта,
- Остальные — 1–2 на зону.