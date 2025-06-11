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    18:37, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Больше 4300 отелей открыты в Казахстане

    По данным Бюро нацстатистики на первый квартал 2025 года, в Казахстане функционирует 4313 объектов размещения, обеспечивающих занятость более 30 тысяч человек. Статистика показывает активное развитие индустрии, с выраженным гендерным и региональным распределением рабочей силы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отель
    Фото: freepik

    Количество объектов размещения - 4313:

    • Из них в городах — 2 530 (59%),
    • В сельской местности — 1 783 (41%).

    Город Алматы остается центром туризма с крупнейшей инфраструктурой и наибольшим числом работников - 383 объекта, 5 426 сотрудников. По количеству мест размещения второе место занимает Восточно-Казахстанская область — 371 объект. В Астане эти цифры меньше – 299 объектов, однако количество сотрудников в сфере размещения – 4370 человек.

    Туристическая сфера остается преимущественно женской по составу персонала:

    • В Алматы женщины составляют 62,6% персонала,
    • В Астане — 63,6%,
    • В Жамбылской области — 73,8%,
    • В Павлодарской области — 70,2%.

    Сельский туризм имеет значительный потенциал - 41% всех объектов размещения находятся в сельской местности. Особенно заметно это в областях Абай (261 объект), Жетысу (274) и Восточно-Казахстанской (249) области.

    Несмотря на сезонность в туризме, статистика показывает низкую долю временной занятости:

    • Всего 558 человек в стране — менее 2% от общего числа.

    Наибольшее число сезонных работников в Алматинской области (144), Восточно-Казахстанской (86) и Мангистауской (30).

    В курортных зонах Казахстана функционирует 1 778 объектов размещения. Большинство из них принадлежат частным лицам и компаниям (1 726 объектов), что подчеркивает активное развитие сектора частного туризма.

    Основную массу составляют гостиницы без звездной классификации и так называемые прочие формы размещения: базы отдыха, гостевые дома, кемпинги и хостелы.

    Из общего количества объектов:

    • только 11 имеют категорию 5 звезд,
    • 24 — 4 звезды,
    • 7 — 3 звезды,
    • 2 — 2 звезды.

    Таким образом, около 97% объектов не имеют официальной звездной классификации: 593 объекта относятся к гостиницам без категории, 1 141 — к прочим видам размещения.

    Вклад иностранного капитала в туризм остается небольшим — всего 22 объекта по всей стране. Однако некоторые регионы демонстрируют присутствие зарубежных владельцев:

    • Мангистауская зона — 7 объектов,
    • Алматинский горный кластер — 8 объектов,
    • Баянаульская зона — 2 объекта,
    • Остальные — единичные случаи.

    Только 30 объектов размещения принадлежат государству. Наибольшее число из них расположено в:

    • Бухтарминской курортной зоне — 6 объектов,
    • Каркаралинской зоне — 4 объекта,
    • Баянаульской зоне — 3 объекта,
    • Остальные — 1–2 на зону.
    Теги:
    Туризм Регионы Экономика
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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