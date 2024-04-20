Больше 30 сельских школ в Павлодарской области подключат к Starlink

Доступ к высокоскоростному спутниковому интернету получат школы, расположенные в отдаленных селах Павлодарской области, и в горной местности, где тянуть оптоволокно слишком дорого и сложно, передает корреспондент агентства Kazinform.

Чтобы увеличить скорость интернет-соединения в сельских школах, управление образования совместно с управлением цифровых технологий утвердили план до 2025 года.

— В этом году 33 сельских школы области участвуют в пилотном проекте по подключению их к спутниковой сети Starlink, после чего скорость интернета повысится до 100 Мбит/с. Еще в 77 сельских школах скорость интернета планируется увеличить путем прокладки оптоволоконных сетей по программе «Доступный интернет». В текущем году из областного бюджета выделены средств на увеличение скорости интернета в школах сельской местности. На данный момент управлением цифровых технологий Павлодарской области проводятся конкурсные процедуры, по итогам которых будут определены интернет-провайдеры, — рассказали в пресс-службе управления образования.

Напомним, в октябре прошлого года к спутниковому интернету Starlink от компании Илона Маска планировалось подключить всего 21 сельскую школу, расположенную в Павлодарской области. Стоимость подключения должна была составить 200 долларов в месяц на одного абонента.