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    23:25, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Больше 30 сельских школ в Павлодарской области подключат к Starlink

    школа
    Фото: Наталья Зинченко

    Доступ к высокоскоростному спутниковому интернету получат школы, расположенные в отдаленных селах Павлодарской области, и в горной местности, где тянуть оптоволокно слишком дорого и сложно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чтобы увеличить скорость интернет-соединения в сельских школах, управление образования совместно с управлением цифровых технологий утвердили план до 2025 года.

    — В этом году 33 сельских школы области участвуют в пилотном проекте по подключению их к спутниковой сети Starlink, после чего скорость интернета повысится до 100 Мбит/с. Еще в 77 сельских школах скорость интернета планируется увеличить путем прокладки оптоволоконных сетей по программе «Доступный интернет». В текущем году из областного бюджета выделены средств на увеличение скорости интернета в школах сельской местности. На данный момент управлением цифровых технологий Павлодарской области проводятся конкурсные процедуры, по итогам которых будут определены интернет-провайдеры, — рассказали в пресс-службе управления образования.

    Напомним, в октябре прошлого года к спутниковому интернету Starlink от компании Илона Маска планировалось подключить всего 21 сельскую школу, расположенную в Павлодарской области. Стоимость подключения должна была составить 200 долларов в месяц на одного абонента.

    Теги:
    Регионы Казахстана Образование Интернет Павлодарская область школа
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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