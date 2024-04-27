Большая часть кампуса Nazarbayev University может стать городским парком

Университетский парк NU может стать общедоступным. Об этом во время посадки фруктового сада на территории кампуса вуза рассказал советник президента NU Канат Байгарин. Посадка проходит в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». В студенческом парке посадили 140 саженцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы рассматриваем вероятность того, что большая часть кампуса будет предоставлена для общего доступа, то есть будет городским парком. Сегодня посмотрели территорию в 25 гектаров. Мы будем с акиматом разговаривать, чтобы стало общедоступной территорией для горожан Астаны, — сообщил Канат Байгарин.

Работа в рамках акции «Таза Қазақстан» проводится двумя частями. Первая часть заключается в посадке фруктовых деревьев — сибирской яблони и уссурийской груши. Эти виды деревьев не только устойчивы к морозам, но и дают через время плоды, насыщенные витаминами и полезными веществами. Также совместно с общественной организацией «Фонд земли» университет высадил дикую вишню сорта Сакура.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

NU проводит подобные мероприятия на протяжении шести лет. Реализовано около 70 студенческих проектов, которые направлены на сохранение энергии, ресурсов, воды, очистку воздуха и переработку различного сырья. Для работы по этому направлению даже создали специальный фонд National Conservation Fund.

— Проекты может и небольшие по объему, но вырабатывают у студентов практическое мышление, решают бытовые-социальные проблемы. В самом начале запуска университетского проекта «Зеленый кампус» студенты инициировали сбережение бумаги. Это была огромная процедура, потому что бумага имеет элемент бюрократии. Потом мы стали разделять мусор. Еще до того, как это стал делать город, — добавил советник президента университета.





Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform